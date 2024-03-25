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鳳山火車站旁開闢20米寬道路 進出車站不必繞遠路

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供
高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供

鳳山新火車站已使用多時，但周邊道路及建設仍有未完成處。曹公路133巷原為銜接五權路及和平路間的主要聯絡橋梁，為寬約6至8公尺的單行道，高雄市政府將其拓寬為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，居民往來鳳山火車站不用再繞遠路。

曹公路133巷道路狹小，僅機車及單行汽車車輛可由該巷道進出，通視度不佳影響行車安全。新鳳山車站開通後往來車流增加，為提高居民方便性及鳳山火車站周遭道路交通品質，解決交通安全及救難車輛進出問題，市府將其開闢為20公尺雙向漸變道路。

開闢工程包括道路、排水及橋樑工程，新道路總長約70公尺、寬20公尺的漸變道路，含跨度20公尺的版橋，版橋上兩側規劃人行步道可串聯至曹公圳及新庄仔公園。新道路連結五權路、和平路及曹謹路，完工後進出鳳山車站不用再繞遠路。

高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供
高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供
高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供
高雄市政府將曹公路133巷開闢為20公尺寬道路，連結五權路、和平路及曹謹路，往來鳳山火車站不用再繞遠路。圖／工務局提供

火車站 高雄市

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