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馬祖野生麥蔥正當季 東引部分軍營限時「開拔」
馬祖野生植物「麥蔥」（學名：薤白）正當季，民眾習慣採摘入菜。東引鄉民代表會協調陸軍東引地區指揮部，每年僅2天開放部分軍營讓民眾摘採，吸引超過30位民眾報名。
麥蔥為馬祖民眾俗稱，其實它是蒜類的一種，學名為薤白，主要產季為農曆年後至清明節前。由於無法人工栽種，只能採摘野生植株，產量稀少。當地傳說清明節後麥蔥被孤魂野鬼撒尿，味道變苦，故大多習慣於4月初前摘採。主要料理方式為切段後混合麵糊後製成煎餅，是馬祖人餐桌不可或缺的春季美食。
東引鄉民代表會主席陳子驎表示，這項措施行之有年，主要因民眾有拔麥蔥需求，路邊野生麥蔥總被採摘一空，而軍營平日禁止一般人進入，故產量較為豐富且容易摘採，約7至8年前由鄉代會與東引指揮部協調，每年固定開放2天，讓民眾前往部分軍營拔麥蔥。
陳子驎說，今年度開放日期為3月23至24日，民眾須向鄉代會報名後，鄉代會造冊提供予東引指揮部，才能於開放日期內進入指定的軍營。此措施一直以來頗獲好評，今年有30多位民眾報名，也算是選民服務一環。
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