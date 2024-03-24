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馬卡道族人捐贈媽媽的衣服 協助史前館研究及推廣

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
馬卡道青年小組的引介，屏東潘辛上夫婦捐贈「大襟衫」（右三）及「劍帶」兩項文物給史前館永久典藏。圖／史前館提供
馬卡道青年小組的引介，屏東潘辛上夫婦捐贈「大襟衫」（右三）及「劍帶」兩項文物給史前館永久典藏。圖／史前館提供

屏東馬卡道族人潘辛上家族留存百年前「大襟衫」及「劍帶」兩項文物，為讓社會大眾更了解馬卡道族文化，無償捐給台東國立史前博物館收藏。史前館指出，古文物易受溫濕度、光害及病蟲害等因素影響保存，館內約2萬件收藏品來自民間捐贈，館方將妥善整理保存，進一步研究與展示。

依據日本人類學家伊能嘉矩研究，西拉雅、大武壠、馬卡道等族畫歸平埔族群，馬卡道族主要分布在屏東、高雄一帶。

屏東萬巒鄉有閩南、客家、馬卡道及排灣等族。84歲馬卡道族人潘辛上保留母親舊衣「大襟衫」及一對不確定用途的「劍帶」，多年來一直放在家中頂樓，日前透過「馬卡道青年小組」媒合，捐給史前館典藏及研究。

「衣服如果穿壞就沒有了，捐出來可以讓後代子孫欣賞」潘家成員說，雖然很捨不得兩項文物，但近年馬卡道族意識抬頭，文物是族群文化復振過程中最重要的證據，與其自然毀損，倒不如透過典藏延續生命。

史前館館藏品約5萬件，4成來自專家學者、團體、重要人物後代或私人收藏家捐贈，須符合立館宗旨，館員先鑑定、分類及建議分級，提報「蒐藏審議委員會」審核通過才接受捐贈，會列冊成國家財產。

研究典藏組研究人員王勁之說，馬卡道族的文物不多，潘家捐贈的兩項物品狀況良好，劍帶的刺繡精緻，呈現馬卡道特有圖騰。此外，劍帶可能具裝飾或祈福用途，繫在腰帶、刀子或纏在頭上，是否屬於服飾一部分，需要深入研究。

屏東縣萬巒鄉馬卡道族人潘辛上（中）捐贈家族持有的「大襟衫」及「劍帶」兩項文物，希望拋磚引玉，讓更多人認識馬卡道文化。圖／史前館提供
屏東縣萬巒鄉馬卡道族人潘辛上（中）捐贈家族持有的「大襟衫」及「劍帶」兩項文物，希望拋磚引玉，讓更多人認識馬卡道文化。圖／史前館提供

屏東 文物

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