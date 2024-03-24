一場海難催生「南岬之盟」國際協定書 周春米訪美見證台灣地位

1867年恆春半島發生美國商船「羅妹號」事件，倖存船長與船員因誤闖排灣族領地遭到出草，還引發美國出兵，最後排灣族頭目還與美方駐台領事定下「南岬之盟」。相關文件現存放於美國國會圖書館，屏東縣長周春米此行訪美特地參觀相關文件，見證屏東在台灣史上與國際來往重要地位，讓世界從屏東開始認識台灣。

當年美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，是台灣與美國第一次訂立的國際約定，也是第一次以台灣人民為主體簽署的國際協議。

近年史詩大戲「斯卡羅」，就是以「羅妹號」事件為歷史背景拍攝。「羅妹號」事件是美國與台灣原住民族間爆發外交事件，美國籍商船羅妹號在外海觸礁，倖存的船長及船員等人在墾丁一帶上岸，因誤闖排灣族領地遭出草，引發美國出兵，而後李仙得與瑯𤩝十八社總頭目卓杞篤口頭協議，秉持人道精神，以紅旗作為識別求援的海難生還者，是為「南岬之盟」。

李仙得於1869年再度來台，與卓杞篤進一步以書面立下非正式的諒解備忘錄，李仙得提交給國會的報告中收錄全文。看到150多年前歷史文件，周春米的訪美行令她頗有感觸，她說，透過歷史文件見證屏東在國際的定位別具意義，大航海時代因文化語言產生衝突誤解，也為日後文明世界帶來相互尊重與交流，屏東當時作為世界認識台灣的入口，此次參訪美國持續為台灣與國際奠定合作的基礎，讓屏東成為世界的屏東。

周春米等人參訪位於華盛頓特區美國國會圖書館，為美國國會的主要研究機構，亦為世界最大的圖書館，首次以台灣人民為主體簽署的協議「南岬之盟」李仙得的國會報告文件即收藏在其間。