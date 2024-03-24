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世界結核病日 屏縣衛生局強化潛伏結核感染篩檢與治療

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府衛生局辦理X光車巡檢活動，提高主動發現並早期治療，呼籲民眾多加利用。 圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣府衛生局辦理X光車巡檢活動，提高主動發現並早期治療，呼籲民眾多加利用。 圖／屏東縣府衛生局提供

今天3月24日是世界結核病日，屏東縣政府衛生局表示，近年與轄內指定醫院合作，針對長照機構內長者，進行潛伏結核感染篩檢與治療。也持續推動山地原鄉居民結核病篩檢，透過免費篩檢頻率與可近性，配合治療策略，減少未來成為結核病患的機率。

衛生局表示，結核病是結核桿菌引起慢性疾病，當結核桿菌進入人體後，由於人體的免疫系統可壓制細菌，並不會立即發病，稱為「潛伏結核感染」，雖不具傳染力，但約有5到10%機率發病，可藉由X光、驗痰及抽血檢查診斷出結核菌感染情形，只要配合治療即可大幅降低未來發病風險，提醒如有接觸結核病個案或為高風險族群應定期篩檢，盡早接受評估，保護自身及親友健康。

衛生局表示，除積極推動結核病患接觸者篩檢，近年來也與轄內指定醫院合作，針對長照機構內長者，進行潛伏結核感染篩檢與治療，已有48家機構加入，共篩檢3475人，發現512名潛伏結核感染者，完成潛伏結核感染治療者486人，治療完成率95%。

另，持續推進山地原鄉居民結核病篩檢，累計3720人，發現663名潛伏結核感染者，完成治療人數599人，治療完成率90%。透過提高免費篩檢頻率及可近性，並配合治療策略，可減少未來成為結核病患的機率，更可防止其親朋好友受到感染。

衛生局表示，結核病仍普遍存全世界疾病，列國內第三類法定傳染病，防治重點結核病接觸者追蹤管理，針對檢查陽性個案，適時轉介醫療評估予預防性治療，避免非預期性發病衍生傳播與後續漫長複雜的治療過程。

衛生局長張秀君呼籲，民眾平時注意環境通風，保持健康生活型態，提升免疫力及落實衛生習慣與咳嗽禮節，假如檢驗發現為潛伏結核感染，及早接受潛伏結核感染治療以降低日後發病風險。

結核病 衛生局 風險

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