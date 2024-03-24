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拉瓦克部落拆遷 高市將異地安置

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言／高雄報導
拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，今天將進場拆除。記者王昭月／攝影
拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，今天將進場拆除。記者王昭月／攝影

高雄市唯一的都市原住民部落「拉瓦克」（Ljavek）占用公地，拆遷爭議延續20幾年，居民興訟雖獲勝，但歷經歲月演變，部落附近已成高樓林立的亞灣特區，破舊房舍格格不入。市府與住戶達成異地安置共識，今天點交後將夷為平地，挖土機已進場待命，僅存住戶不忍看房子被拆，激動拭淚。高市原民會表示，1年多來協商33次，拆屋後族人將在鳳山展開新生活。

拉瓦克部落矗立在前鎮區中華五路上，1955年起高雄工業發展蓬勃，五號渠道附近遍布化工廠、木工廠，外來移工紛在公有空地建屋居住，排灣、阿美、卑南等族住民定居形成聚落，最多達40戶。

1990年起，拉瓦克部落被查報為違章建築，高市府2018年在警力配合下強拆部分房屋，居民提起訴願及行政訴訟，法院認定市府未依原住民族基本法、公民與政治權利及經濟社會文化權利國際公約，照顧並維護族人集體居住權，判拉瓦克勝訴，但時過境遷，部落日漸破落，有如都市之瘤，經多次協商，住民最終同意異地安置，今將拆除。

排灣族語中，Ljavek意指「在水邊」。住民陳美金回憶，兩歲隨父母從屏東瑪家移居高雄，當時中華五路是一條運河，後來才填平造路。之後部落住戶分散各地，主要安置在小港那魯灣及鳳山五甲國宅，唯獨她與兒子不願意妥協搬離。

高雄拉瓦克部落目前僅剩最後兩棟房舍未拆除，住戶陳美金在住家前拭淚，捨不得父親蓋的房子即將被拆。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落目前僅剩最後兩棟房舍未拆除，住戶陳美金在住家前拭淚，捨不得父親蓋的房子即將被拆。記者徐白櫻／攝影
「今天是跟房子相處的最後一天，內心十分不捨」，陳美金難過父親及丈夫親手蓋的木屋今天要拆，也懷念過去鄰里相處的融洽情境，昨天她拉起衣角頻頻拭淚，指今天點交完要先離開，無法眼睜睜看房子被拆。70歲蔣福祥6年前接受市府安置入住五甲國宅。他說，山上沒房、沒地，根本就回不去，離開拉瓦克後，跟其他鄰居只能透過手機聯繫，無法像以前天天見面、常常說祖語。

原民會主委阿布斯說，當年判決出爐，市長陳其邁定調「原住民是台灣土地主人，一切從優安置」，原民會配合族人心聲規畫安置，欣慰多年衝突出現圓滿結果。

住戶 原住民 房子

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