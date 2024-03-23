為街景增添美感 南台科大師生彩繪左鎮教會
台南左鎮教會是歷史悠久的間百年教會、在地基督教信仰中心，南台科技大學50多名師生今天以「上帝關了一扇門，必會為你另開一扇窗」為主題，以教會信仰及地方文化架構，發揮創意思考演繹設計，花了一整天時間彩繪出11幅圖像，美化教會周遭街景、環境並引導民眾了解左鎮教會的故事。
左鎮教會表示，牧師鄭逸新、執事穆崑郎和南台科大老師反覆溝通規畫內容定稿，以大學社會責任課程和地方共同合作，藉由左鎮教會歷史，讓學生能深入了解信仰文化脈絡，來完成這次彩繪任務。
左鎮教會圍牆分成上下兩層，去年南台科大以耶穌的故事彩繪底下一層，今年以左鎮傳教歷史為藍圖來設計第二層牆面彩繪，點亮左鎮社區，增添更多地方色彩，讓來到左鎮的人可以看見地方信仰文化發展的脈絡。
作品畫面第一層從耶穌降生傳福音到受難釘十字架死而復活，為人們帶來希望，傳揚基督的愛。延伸到左鎮教會開拓的歷史，呈現早期居民跋山涉水接受基督教信仰，甚至遠到高雄木柵和旗津禮拜。
南台科大視覺傳達設計系師生執行「點亮左鎮相放伴-創意生活加值」USR計畫，去年彩繪教會第一層圍牆。今年視覺傳達系老師童鼎鈞、賴孟玲再度率領50多學生來彩繪教會第二層圍牆。
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