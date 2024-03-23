全國創意宋江陣大賽「這隊伍」2度奪冠 陳其邁直呼精采

集結陣頭、特技表演、客家元素等多元文化的全國創意宋江陣頭大賽擂臺，23日在內門紫竹寺前決賽登場，來自北中南的7隊進入決賽，經過一整天激烈決競逐，由「國立臺南大學」二連霸奪冠！高雄市長陳其邁感謝內門紫竹寺及所有參賽隊伍為臺灣藝陣傳承與創新所付出的努力，表示每一參賽隊伍都非常精彩。

「國立臺南大學」隊伍擷取傳統宗教慶典活動的重要因子，融入廟會元素，表達宋江陣武陣兼具宗教祭儀與表演性質；「永康國中翰林獅隊」展演金獅陣祝壽橋段「獅旦」，以疊羅漢方式在上層進行翻滾、倒立動作，獲得滿堂采；「雲林縣立西螺國中」在場上展現紮實的真功夫，打拳、打鼓、武獅、飛龍及跑陣都難不倒，也巧妙融合客家開口獅進行展演。

「龍華宋江」綜合傳統陣頭舞蹈且引入高低變化的旗舞及扇舞技巧；「臺南市立歸南國小」妝容上有小圖騰、創意臉譜展現剛柔並濟、性別平等之美，向眾人展現歸南師生對對於民俗文化的珍視；「加樂龍武聯隊」以廟會各種陣頭表演融合街舞；「萬象齊陣」演繹齊天大聖龍珠爭奪戰，運用擅長的特技功夫，精心設計音樂、服裝、化妝、道具和情境營造，於宋江陣舞台首次展現齊天大聖機甲戰士、空中威亞特技、群猴共舞等，讓現場觀眾大開眼界。

陳其邁表示，高雄今天除五月天、櫻花季之外，在東九區內門也有來自各路英雄好漢來此一較高下，發揮不同創意，可以說是全國宋江陣最高比武殿堂。決賽七支參賽隊伍名次如下：第一名國立臺南大學、第二名加樂龍武聯隊、第三名龍華宋江、優勝獎萬象齊陣、臺南市立歸南國小。