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影／再見拉瓦克！高雄唯一都市原民部落明天點交拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
拉瓦克部落最後的房子明天將點交拆除，陳美金忍著悲痛將屋內物品搬走。記者徐白櫻／攝影
拉瓦克部落最後的房子明天將點交拆除，陳美金忍著悲痛將屋內物品搬走。記者徐白櫻／攝影

「拉瓦克」是高雄市唯一的都市原住民部落，住戶因占用公地屢遭市府拆遷安置，住戶與市府訴訟勝出，但歷經歲月演變，附近已成高樓林立的亞灣特區，破舊房舍格格不入。市府與住戶達成異地安置共識，居民將遷往鳳山自力建屋，挖土機進場待命，明天點交後拆除僅存房舍，拉瓦克正式走入歷史。原民會表示，1年多來共協商33次，拉瓦克族人將至安置地展開新生活。

1955年起，高雄工業發展蓬勃，往昔中華五路是運河，兩側遍布化工廠、木工廠等傳統產業，外來勞工紛紛在運河旁公有地落腳形成拉瓦克聚落，住民以排灣族人為主，另有阿美、卑南等族群，最多曾有40戶。

1990年代起，拉瓦克部落被查報為違章建築。2018年，市府強拆部分房屋，居民組自救會，會同台灣人權促進會提起訴願及行政訴訟，最終法院判決高市府敗訴。判決要求高市府須依循「原住民族基本法」、公民與政治權利及經濟社會文化權利國際公約，照顧並維護族人集體居住權。

排灣族語中，Ljavek（拉瓦克）意指「在水邊」。住民陳美金回憶，她兩歲跟隨父母從屏東瑪家移居市區，當時住家門前是一條運河，1997年填平成現在的中華五路。

20多年來歷經多次拆遷安置，住戶散居在小港那魯灣及鳳山五甲國宅。一棟棟房舍被市府拆除，唯獨陳美金與兒子不願意妥協。

「今天是跟房子相處的最後一天，內心感傷又不捨！」陳美金拉起衣角頻頻拭淚，不捨父親及丈夫親手蓋的木屋即將走入歷史。她說，為房子問題30年來無法安眠，趁拆除前搬遷家具，除不捨老房子要拆，也很懷念過去鄰里相處融洽的情境。

70歲蔣福祥與妻子周秀枝接受市府安置入住五甲國宅，家具及家電都是公部門添購，房租3500元。蔣家夫妻說，兩人在部落裡透過親友介紹認識結婚，大半輩子都在拉瓦克度過，屏東山上沒房、沒地，根本就回不去，自力造屋是地上權，蓋房子還要錢，很猶豫要不要搬過去。

原民會主委阿布斯指出，當年判決出爐後，市長陳其邁定調「原住民本來就是台灣土地的族人，從優處理安置問題」，原民會配合族人所提的各項需求，欣慰多年衝突出現圓滿結局。

高雄拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，明天將進場拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，明天將進場拆除。記者徐白櫻／攝影
拉瓦克部落最後的房子明天將點交拆除，陳美金忍著悲痛將屋內物品搬走。記者徐白櫻／攝影
拉瓦克部落最後的房子明天將點交拆除，陳美金忍著悲痛將屋內物品搬走。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，明天將進場拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落坐落在亞洲新灣區，破落房舍與四周高樓大廈形成強烈對比，挖土機已在現場待命，明天將進場拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落族人蔣福祥夫婦多年前被市府安置至鳳山五甲國宅居住，自力造屋須負擔的貸款讓他們感到不安。記者徐白櫻／攝影
高雄拉瓦克部落族人蔣福祥夫婦多年前被市府安置至鳳山五甲國宅居住，自力造屋須負擔的貸款讓他們感到不安。記者徐白櫻／攝影

住戶 房子 美金

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