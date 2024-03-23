影／再見拉瓦克！高雄唯一都市原民部落明天點交拆除

「拉瓦克」是高雄市唯一的都市原住民部落，住戶因占用公地屢遭市府拆遷安置，住戶與市府訴訟勝出，但歷經歲月演變，附近已成高樓林立的亞灣特區，破舊房舍格格不入。市府與住戶達成異地安置共識，居民將遷往鳳山自力建屋，挖土機進場待命，明天點交後拆除僅存房舍，拉瓦克正式走入歷史。原民會表示，1年多來共協商33次，拉瓦克族人將至安置地展開新生活。

1955年起，高雄工業發展蓬勃，往昔中華五路是運河，兩側遍布化工廠、木工廠等傳統產業，外來勞工紛紛在運河旁公有地落腳形成拉瓦克聚落，住民以排灣族人為主，另有阿美、卑南等族群，最多曾有40戶。

1990年代起，拉瓦克部落被查報為違章建築。2018年，市府強拆部分房屋，居民組自救會，會同台灣人權促進會提起訴願及行政訴訟，最終法院判決高市府敗訴。判決要求高市府須依循「原住民族基本法」、公民與政治權利及經濟社會文化權利國際公約，照顧並維護族人集體居住權。

排灣族語中，Ljavek（拉瓦克）意指「在水邊」。住民陳美金回憶，她兩歲跟隨父母從屏東瑪家移居市區，當時住家門前是一條運河，1997年填平成現在的中華五路。

20多年來歷經多次拆遷安置，住戶散居在小港那魯灣及鳳山五甲國宅。一棟棟房舍被市府拆除，唯獨陳美金與兒子不願意妥協。

「今天是跟房子相處的最後一天，內心感傷又不捨！」陳美金拉起衣角頻頻拭淚，不捨父親及丈夫親手蓋的木屋即將走入歷史。她說，為房子問題30年來無法安眠，趁拆除前搬遷家具，除不捨老房子要拆，也很懷念過去鄰里相處融洽的情境。

70歲蔣福祥與妻子周秀枝接受市府安置入住五甲國宅，家具及家電都是公部門添購，房租3500元。蔣家夫妻說，兩人在部落裡透過親友介紹認識結婚，大半輩子都在拉瓦克度過，屏東山上沒房、沒地，根本就回不去，自力造屋是地上權，蓋房子還要錢，很猶豫要不要搬過去。