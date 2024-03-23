2024高雄獎頒獎典禮 原住民藝術家首度奪首獎

2024高雄獎頒獎典禮今天登場，這屆得主包括謝其軒、陳彥齊、胡家瑜獲首獎殊榮與50萬元獎金，其中胡家瑜也是高雄獎28屆創辦以來，首度選出原住民藝術家為首獎得主。

「2024高雄獎」頒獎典禮今天在高雄市立美術館登場，以城市為名的藝術獎由市長陳其邁、市府文化局長王文翠，及何創時書法藝術基金會總監何恩禮出席授獎。這屆高雄獎得主謝其軒、陳彥齊、胡家瑜獲首獎殊榮與新台幣50萬元獎金，也是創辦以來，首度選出原住民藝術家為首獎得主。

高雄市政府新聞稿指出，這屆高雄獎3名得主作品從人的自身出發，探討人與感官、體制、歷史、現代的辨證，非常精彩。其中胡家瑜是高雄獎創辦28屆以來，首名原住民藝術家為首獎得主，其作品展現傳統與現代交會，訴說著新生代南島青年自我認同，並在回顧文化及歷史時，反思、再次確立自己定位、形塑多元面貌。

陳其邁致詞時回憶，高雄過往被稱為文化沙漠，但近年來城市外顯有各種建設，提供多樣文學、藝術創作平台，讓文化積累展現城市靈魂。高雄獎這次總共有511件作品參與競爭，延續「初審分類，複審不分類」評選機制，在複審讓入選者透過與評審相互對談，充分展現作品內容與創作者想法，進而更了解創作者初衷，讓高雄獎成為青年藝術家最寬廣，且深入展現內心自我的最好機會。

陳其邁表示，文化是生活，藝術是日常，透過大美術館計畫與環狀輕軌等大眾運輸系統，無論是誰，都能走進美術館等高雄靈魂所在；漫步在龍貓隧道，觀賞四季變化、思考人類終極美學與哲學問題。相信高雄未來會有更多偉大的藝術家能夠表現自己。

此外，陳其邁也預告高美館6月將與英國泰德現代美術館合作，展出35名藝術巨匠、50件以上的當代繪畫及攝影作品，邀請大家搭乘輕軌、經過龍貓隧道，以最輕鬆便利的方式前往看展，親身感受高美館與世界一流美術館的互動。