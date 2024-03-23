桃花心木林內野餐 新化林場農夫市集各地特色食材吸客
有百年歷史的台南新化林場今天舉辦「桃花心林下農夫市集野餐體驗活動」，今明2天可走讀山林生態、林間木棧道、西拉雅及大目降埤水岸景觀，還有台南、高雄、屏東、澎湖、金門的農村特色產品體驗，讓大家在桃花心木林下野餐，場面熱絡。
今天活動邀請到古樂家、曼陀林樂團演奏，還有水保局「綠色照顧課程」贊助，台南農改場指導做手工辣椒醬、防蚊液等在地產品，尤其台南偏遠社區各種農作物與手工藝品，土鹹鴨蛋製作DIY等活動，吸引許多路過登山客及外地遊客參與採買。
水保署台南分署表示，新化林場造林固碳、涵養虎頭埤水源，也是熱門的登山遊憩場域。為打造更優質、宜居、友善的里山環境教育場域，分署與中興大學新化林場跨域合作，歷經2年的改造，成功將林場打造成一處適合全年齡層來訪的環境教育場域，並榮獲公共工程品質金質獎雙優等及建築園冶獎肯定。更導入農村社區及農夫市集合作，將林場發展為農村產業展售據點，行銷南台灣精選農特產品。
場長吳詩婷說，新化林場桃花心木現正進入落葉期，有著濃厚的秋意氛圍，相當浪漫，適合美拍。四月再出的新芽嫩葉及小黃花，則開始散發出淡雅清香，相當適合踏青、健行，享受芬多精的慢遊體驗。
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