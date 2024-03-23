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長治鄉長涉貪停職 22日派員代理

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導

屏東縣長治鄉長古佳川因涉貪遭屏東地方法院判8年有期徒刑、褫奪公權5年，可上訴。縣府據地方制度法規定辦理停職，指派參議曾龍陽代理鄉長，昨天交接。但經統計，屏東33鄉鎮市，首長涉貪居高不下，近11年鄉鎮市長因涉貪遭收押或判刑停職，派任代理鄉鎮長高達30次，頻繁派代理首長影響政務推動。

屏東縣長治鄉連三任鄉長都因案下台，第19屆鄉長古佳川因涉貪汙治罪條例遭判刑、褫奪公權確立，遭縣府解職，昨改派參議曾龍陽代理職務。代表會主席鍾仁政期許曾龍陽繼續推動公墓遷葬，興建納骨塔，同時穩定鄉政，不要異動太頻繁。曾則說，縣長周春米特別交代，「鄉政持續推動、人事穩定」，代理鄉長不僅是責任，更任重道遠。

62歲曾龍陽從事公職近35年，從基層建設局技士一路做到參議；除公墓遷葬等案，未來也將改善汙水系統，人事則力求穩定。

屏東縣有33鄉鎮市，但涉貪案件居高不下，近11年，鄉鎮市長因涉貪等罪嫌遭收押或判刑停職，因而派任代理鄉鎮市長達30次，失去民意信任。地方人士指出，屏東縣有18鄉人口未達2.5萬人，未設政風室，有的鄉鎮首長選舉砸大錢，選後索回扣、賣職務「撈本」，講白了就是「選舉花大錢惹禍」。

鄉長

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