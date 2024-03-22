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高雄市新商業會發動捐血 贈送小琉球船票受歡迎

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血活動，小琉球來回船票相當受歡迎。記者徐白櫻／攝影
高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血活動，小琉球來回船票相當受歡迎。記者徐白櫻／攝影

為鼓勵社會大眾踴躍捐血高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會舉辦捐血公益活動，廠商捐贈的獎品豐富，甚至包含屏東小琉球來回船票，十分受歡迎。捐血民眾說，響應公益又有免費船票可拿，贈品非常實用，準備抽空帶家人去玩。

疫情過後，全台各地血庫不時短缺，白米、燻雞、超商禮券、燒肉券等各式贈品琳瑯滿目，還有網友製作捐血贈品查詢網站，整合各地資訊。

高雄市新商業會固定舉辦愛心捐血活動，今天再度會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血，高雄市食品流通公會贈送果乾、麵包及去骨雞腿排等贈品，若一口氣捐500cc，還能獲得2張小琉球船票。

高雄市新商業會理事長劉正光表示，新冠疫情過後，各地常缺血現象，新商業會、大發工業區廠商協進會及大發扶輪社每年固定辦兩次捐血活動，不僅有助社會公益，也對身體健康有益；每次捐血贈品皆由合作廠商提供，主要是慰勞參與者辛苦，另鼓勵社會大眾多多響應捐血活動。

高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血活動，小琉球來回船票相當受歡迎。記者徐白櫻／攝影
高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血活動，小琉球來回船票相當受歡迎。記者徐白櫻／攝影

公益活動 小琉球 捐血 贈品 高雄市

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