高雄市新商業會發動捐血 贈送小琉球船票受歡迎

為鼓勵社會大眾踴躍捐血，高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會舉辦捐血公益活動，廠商捐贈的獎品豐富，甚至包含屏東小琉球來回船票，十分受歡迎。捐血民眾說，響應公益又有免費船票可拿，贈品非常實用，準備抽空帶家人去玩。

疫情過後，全台各地血庫不時短缺，白米、燻雞、超商禮券、燒肉券等各式贈品琳瑯滿目，還有網友製作捐血贈品查詢網站，整合各地資訊。

高雄市新商業會固定舉辦愛心捐血活動，今天再度會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血，高雄市食品流通公會贈送果乾、麵包及去骨雞腿排等贈品，若一口氣捐500cc，還能獲得2張小琉球船票。