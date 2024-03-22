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高雄市新商業會發動捐血 贈送小琉球船票受歡迎
為鼓勵社會大眾踴躍捐血，高雄市新商業會今天會同大發工業區廠商協進會舉辦捐血公益活動，廠商捐贈的獎品豐富，甚至包含屏東小琉球來回船票，十分受歡迎。捐血民眾說，響應公益又有免費船票可拿，贈品非常實用，準備抽空帶家人去玩。
疫情過後，全台各地血庫不時短缺，白米、燻雞、超商禮券、燒肉券等各式贈品琳瑯滿目，還有網友製作捐血贈品查詢網站，整合各地資訊。
高雄市新商業會固定舉辦愛心捐血活動，今天再度會同大發工業區廠商協進會、林園警分局在大發產業園區舉辦捐血，高雄市食品流通公會贈送果乾、麵包及去骨雞腿排等贈品，若一口氣捐500cc，還能獲得2張小琉球船票。
高雄市新商業會理事長劉正光表示，新冠疫情過後，各地常缺血現象，新商業會、大發工業區廠商協進會及大發扶輪社每年固定辦兩次捐血活動，不僅有助社會公益，也對身體健康有益；每次捐血贈品皆由合作廠商提供，主要是慰勞參與者辛苦，另鼓勵社會大眾多多響應捐血活動。
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