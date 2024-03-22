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核3回饋、學費減免 只能2擇1

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣恆春鎮運用台電核3廠回饋金發放大專生助學金，為避開和新上路的私大學雜費補助政策重複，鎮公所將修改助學金名稱為「生活扶助金」，送鎮代會審議解套。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮運用台電核3廠回饋金發放大專生助學金，為避開和新上路的私大學雜費補助政策重複，鎮公所將修改助學金名稱為「生活扶助金」，送鎮代會審議解套。記者潘欣中／攝影

私立大專院校減免3.5萬元學雜費政策2月上路，屏東縣恆春鎮因已運用台電核3廠回饋金發放在地大專生2萬至4萬元不等助學金，有家長被告知，不得重複請領學雜費減免補助；民代認為兩者性質不同，要家長擇一請領不合情理，建議鎮公所修改自治條例助學金名稱為「生活扶助金」，送鎮代會審議。公所表示，朝此方式解套。

恆春鎮是台電核3廠所在，台電每年提撥1.5億元睦鄰回饋金給恆春半島4鄉鎮公所統籌運用，恆春鎮公所用作大專生助學金，但有家長近日替子弟申請電廠助學金時被告知，中央減免學雜費已上路，不得重複請領。

家長氣得急找民代陳情，立委徐富癸說，核3廠助學金意在補助偏鄉教育，是電廠周邊居民的福利津貼，建議恆春獎助自治條例修正名稱為「生活扶助金」，中央減免補助即能發放。

議員潘芳泉說，政府補助私大減免學雜費，是全國學生受惠，核3廠回饋補助是針對當地居民，不能因中央政策扼殺當地學子的權益。恆春鎮代會主席趙記明指兩者性質本就不同，要求家長選擇其一，很不合情理。

教育部高等教育司表示，台電回饋補助金如屬「生活扶助金」，則不影響中央學雜費的補助，恆春鎮長尤史經說，這學期已請私大學生提供在學證明造冊，再請鎮代會召開臨時會，將核三補助款改為生活扶助金「解套」。

台電 恆春

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