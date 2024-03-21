清晨5點晨跑、自主練習...屏北高中林謙 獲選拳擊國手
國立屏北高中沒有體育班，鼓勵學生多元發展，屏北高中一年級林謙，國中時接觸拳擊，去年全中運拿下75公斤級銀牌，升上高中後想要加強課業，但仍醉心拳擊，清晨5點自主訓練，課餘時間提升拳擊技巧。她這次獲選2024世界青女暨U22亞洲拳擊錦標賽75公斤級國手，全力備戰。
屏北高中一年級林謙說，她在國一升國二暑假接觸拳擊運動，利用暑假希望能跟上拳擊隊訓練課表，第一次參加全國賽時，連過兩關，獲全國總統盃國中女子組銀牌，去年全中運拚出75公斤級銀牌 。
林謙說，上了高中想加強課業，選擇屏北高中，但仍不忘拳擊，回到母校崇文國中請拳擊教練林源指導，她利用課餘提升拳擊技巧，清晨5點自主訓練體能跑4到5公里，才有機會在高中參加拳擊賽，拿下112年全國總統盃高中女子組75公斤銀牌。
林謙說，這次獲選2024年世界青女暨U22亞洲拳擊錦標賽75公斤國手，感謝學校支持、老師協助，與教練協助。她也將在4月25日到5月10日，到哈薩克參加2024亞洲青年拳擊錦標賽。
屏北高中校長林宏澤說，鼓勵學生多元發展，學校課程適性多元，適合學生選讀，且學校環境優美安靜，教師專業有愛心，行政努力積極，搭起學生表現舞台。
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