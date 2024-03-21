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遊覽車撞涵洞案…陳其邁批駕駛搶快不應該 議員返現場揪1盲點

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
遊覽車發生事故後被拖回遊覽車公司旁的停車場放置。記者蔡世偉／攝影
遊覽車發生事故後被拖回遊覽車公司旁的停車場放置。記者蔡世偉／攝影

昨晚高雄仁武發生一起遊覽車撞擊高速公路涵洞，造成1死14人傷的嚴重事故。高雄市陳其邁認為身為在地遊覽車公司的肇事駕駛，不該犯此錯誤。市議員白喬茵不以為然表示，市府也該檢討交通標誌是否有無讓用路人誤解之情事，更提醒市長陳其邁，趕緊處理駕駛工作超時問題。

高雄市仁武區昨晚發生一起嚴重交通事故，一輛遊覽車撞擊高速公路下方涵洞，造成1死14人傷。高雄市長陳其邁第一時間立刻到醫院探視傷者並表示，該名遊覽車駕駛不該犯此錯誤。對此，市議員白喬茵不以為然，認為除了譴責司機以外，「難道市府不用思考如何讓標誌更清楚，透過各種設施來預防這些事故發生嗎？」

白喬茵今早來到事發地點發現，大約距離事發地點涵洞50公尺外的內側車道明顯有著「4.3」限高標誌，但外側車道是沒有任何限高標誌，直到涵洞正上方才出現「2.0」的限高標誌，推測這就是讓遊覽車駕駛誤解，再加上誤駛車道，造成嚴重傷亡事故的原因。

白喬茵表示，今年二月同一個地點也曾經闖進一台小貨車卡在裡面動彈不得，最後將輪胎洩壓、靠員警協助移置才脫困，幸好當時沒有釀成傷亡。

除此之外，白喬茵也建議市長陳其邁趕緊關心高雄司機們的工時狀態，以及對夜晚的道路標誌進行安全性檢查，避免同樣的事故再次發生。

用路人行駛外車車道，得至涵洞處才能看見上方「2.5」限高標誌。圖／高雄市議員白喬茵提供
用路人行駛外車車道，得至涵洞處才能看見上方「2.5」限高標誌。圖／高雄市議員白喬茵提供
遊覽車事故地點涵洞前方50公尺處內側車道有「4.5」限高標誌，但外側車道無顯示。圖／高雄市議員白喬茵提供
遊覽車事故地點涵洞前方50公尺處內側車道有「4.5」限高標誌，但外側車道無顯示。圖／高雄市議員白喬茵提供

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