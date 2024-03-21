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偏鄉小校拚特色 新南國小最佳拍檔拿下全國法式滾球冠軍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉新南國小法式滾球隊上周參加獲全國小學法式滾球錦標賽男生二人組冠軍、男生二人組第七名、女生二人組第六名、第八名，創下成軍以來最佳成績。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小法式滾球隊上周參加獲全國小學法式滾球錦標賽男生二人組冠軍、男生二人組第七名、女生二人組第六名、第八名，創下成軍以來最佳成績。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉新南國小，學校與砂石場比鄰，一度面臨裁併校危機，學校發展特色有棒球隊、舞獅團隊外，2017年設立「法式滾球社」，因為這項運動不受限性別、年齡、身材、人數，全校有近三分之一學童加入，日前在全國小學法式滾球錦標賽勇奪男生組二人冠軍，振奮師生。

勇奪112學年度全國小學法式滾球錦標賽男生組二人組冠軍，兩人堪稱最佳拍檔，二年級的張碩原與六年級的許世珀，兩人有著身高差，但各自互補，比賽時發揮特質，互相合作。

高樹鄉新南國小校長陳和貴說，學校棒球隊與舞獅團成立已久，但對象都以男生為主，無法普及所有學生，為讓學生有更多發展機會，不受限性別、年齡、身材、人數，2017年成立法式滾球社，當時外聘教練利用周六上午練習，因為練習時間有限，且沒有適當場地，當時僅5人。

2019年時，外聘教練因故離職，教導主任楊清源擔任指導教練，楊從門外漢邊做邊學，還考取教練證，跟學生們一起成長，如今法式滾球社人數有20多人，達到全校三分之一，全校68名學生，不分男女生，成員小一到小六都有，成績漸展露頭角。

小二的張碩原、小六的許世珀，兩人特質互補，楊清源說，世珀較有力量、碩原很沉穩，不怯場，兩人剛好符合滾球特質，一個專門擲準，碩原擔任這個角色，世珀擔任shooter，負責把對方的球炸出界外 或是想辦法讓我們的球能更靠近的角色。

小二張碩原身高131公分，小六許世珀身高168公分，兩人雖然相差37公分，但也是最佳拍檔，比賽展現默契，張碩原說，練滾球會有專注力，消耗體力，還有成就感 。許世珀說，滾球要不斷練習，要學會調整力道， 若沒辦法控制力道，就會丟不好。 

楊清源說，練滾球讓孩子學習合群，滾球本身是精準運動，不受年齡、性別與身材限制，練滾球的孩子，在專注度與比賽中的策略思考，都有所精進，平常訓練以大帶小，學長姐帶學弟妹，也建立起合群與倫理的觀念。 

「讓小朋友快樂學習，快樂成長，不給孩子太多壓力」，高樹鄉新南國小校長陳和貴說，學校在運動社團發展許多特色，上周獲全國小學法式滾球錦標賽男生二人組冠軍、男生二人組第七名、女生二人組第六名、第八名，創下成軍以來最佳成績。棒球隊也獲國小棒球軟式組全國聯賽屏東縣代表權。

屏東縣高樹鄉新南國小勇奪112學年度全國小學法式滾球錦標賽男生組二人組冠軍，兩人堪稱最佳拍檔，二年級的張碩原（左）與六年級的許世珀（右），兩人有著37公分身高差，但各自互補，比賽發揮特質，互相合作。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小勇奪112學年度全國小學法式滾球錦標賽男生組二人組冠軍，兩人堪稱最佳拍檔，二年級的張碩原（左）與六年級的許世珀（右），兩人有著37公分身高差，但各自互補，比賽發揮特質，互相合作。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小在2017年設立「法式滾球社」，因為這項運動不受限性別、年齡、身材、人數，全校有近三分之一學童都加入。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小在2017年設立「法式滾球社」，因為這項運動不受限性別、年齡、身材、人數，全校有近三分之一學童都加入。記者劉星君／攝影

小學 屏東縣 教練

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