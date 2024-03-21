偏鄉小校拚特色 新南國小最佳拍檔拿下全國法式滾球冠軍

屏東縣高樹鄉新南國小，學校與砂石場比鄰，一度面臨裁併校危機，學校發展特色有棒球隊、舞獅團隊外，2017年設立「法式滾球社」，因為這項運動不受限性別、年齡、身材、人數，全校有近三分之一學童加入，日前在全國小學法式滾球錦標賽勇奪男生組二人冠軍，振奮師生。

勇奪112學年度全國小學法式滾球錦標賽男生組二人組冠軍，兩人堪稱最佳拍檔，二年級的張碩原與六年級的許世珀，兩人有著身高差，但各自互補，比賽時發揮特質，互相合作。

高樹鄉新南國小校長陳和貴說，學校棒球隊與舞獅團成立已久，但對象都以男生為主，無法普及所有學生，為讓學生有更多發展機會，不受限性別、年齡、身材、人數，2017年成立法式滾球社，當時外聘教練利用周六上午練習，因為練習時間有限，且沒有適當場地，當時僅5人。

2019年時，外聘教練因故離職，教導主任楊清源擔任指導教練，楊從門外漢邊做邊學，還考取教練證，跟學生們一起成長，如今法式滾球社人數有20多人，達到全校三分之一，全校68名學生，不分男女生，成員小一到小六都有，成績漸展露頭角。

小二的張碩原、小六的許世珀，兩人特質互補，楊清源說，世珀較有力量、碩原很沉穩，不怯場，兩人剛好符合滾球特質，一個專門擲準，碩原擔任這個角色，世珀擔任shooter，負責把對方的球炸出界外 或是想辦法讓我們的球能更靠近的角色。

小二張碩原身高131公分，小六許世珀身高168公分，兩人雖然相差37公分，但也是最佳拍檔，比賽展現默契，張碩原說，練滾球會有專注力，消耗體力，還有成就感 。許世珀說，滾球要不斷練習，要學會調整力道， 若沒辦法控制力道，就會丟不好。

楊清源說，練滾球讓孩子學習合群，滾球本身是精準運動，不受年齡、性別與身材限制，練滾球的孩子，在專注度與比賽中的策略思考，都有所精進，平常訓練以大帶小，學長姐帶學弟妹，也建立起合群與倫理的觀念。