台南被國外空氣品質追蹤業者列不佳城市 市府提數據反駁

瑞士空氣品質追蹤業者IQAir3月19日公布2023世界空氣品質報告。台灣空氣品質不佳的城市有彰化、台南、屏東、高雄及嘉義等，南市環保局拿出數據反駁，跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，更較2019年改善逾18%，改善率全國第一。

對這一空品報告，環境部也說明，IQAir是私人空氣清淨機業者，數據未必能反映真實情況，台灣各地空氣品質會受地形、排放特徵和季節性影響。

環保局表示，世界空氣品質報告部分資料來自於簡易地面感測器監測數據，從資訊來源無法得知儀器準確度及如何品質維護，甚至設置監測儀器與位置需符合國家規定，才能呈現可靠代表性空品數據，因此無法得知這些儀器架設是否符合規定，與完善品保品管國家監測數據相較準確度就有落差，包含設置的位置、高度等，就有監測儀器設在廚房附近，或是交通流量大但位置過低的道路旁。但由環境部近年監測數據顯示，市府跨局處齊力改善空品有成，未來會持續加強對工業和交通汙染源的管控，替市民健康把關。

南市環保局長許仁澤說，推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫，在固定源管制方面，輔導了74家高臭氧生成潛勢工廠，成功削減揮發性有機化合物（VOCs）21公噸；逸散源管理方面，導入監測連動灑水設施和智能AI汙染辨識系統，有效降低揚塵；移動源管制則持續多年提供汰舊換購機車補助，鼓勵民眾換購電動機車，減少汙染排放量。