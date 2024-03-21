快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

台南被國外空氣品質追蹤業者列不佳城市 市府提數據反駁

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，較2019年改善逾18%，改善率全國第一。記者鄭惠仁／攝影
南市府跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，較2019年改善逾18%，改善率全國第一。記者鄭惠仁／攝影

瑞士空氣品質追蹤業者IQAir3月19日公布2023世界空氣品質報告。台灣空氣品質不佳的城市有彰化、台南、屏東、高雄及嘉義等，南市環保局拿出數據反駁，跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，更較2019年改善逾18%，改善率全國第一。

對這一空品報告，環境部也說明，IQAir是私人空氣清淨機業者，數據未必能反映真實情況，台灣各地空氣品質會受地形、排放特徵和季節性影響。

環保局表示，世界空氣品質報告部分資料來自於簡易地面感測器監測數據，從資訊來源無法得知儀器準確度及如何品質維護，甚至設置監測儀器與位置需符合國家規定，才能呈現可靠代表性空品數據，因此無法得知這些儀器架設是否符合規定，與完善品保品管國家監測數據相較準確度就有落差，包含設置的位置、高度等，就有監測儀器設在廚房附近，或是交通流量大但位置過低的道路旁。但由環境部近年監測數據顯示，市府跨局處齊力改善空品有成，未來會持續加強對工業和交通汙染源的管控，替市民健康把關。

南市環保局長許仁澤說，推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫，在固定源管制方面，輔導了74家高臭氧生成潛勢工廠，成功削減揮發性有機化合物（VOCs）21公噸；逸散源管理方面，導入監測連動灑水設施和智能AI汙染辨識系統，有效降低揚塵；移動源管制則持續多年提供汰舊換購機車補助，鼓勵民眾換購電動機車，減少汙染排放量。

但空氣品質仍得持續努力，未來除加強工業和交通汙染源的管控，更會持續推動使用清潔能源。同時南市擬定第2期空氣汙染防制計畫，結合淨零碳排策略進行管制，包括推動市區公車2030全面電動化、與交通局合作以AI車流辨識及路況監控推動號誌系統化等，推估每年減少0.87公噸NOx、1.03公噸VOCs、549公噸CO2排放，達到減碳減汙共利目標。

南市府跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，較2019年改善逾18%，改善率全國第一。記者鄭惠仁／攝影
南市府跨局處推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫有成，去年空品良率創歷史新高達到90.8%，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，較2019年改善逾18%，改善率全國第一。記者鄭惠仁／攝影

屏東 環境部 空氣品質

延伸閱讀

瑞士空品報告台灣彰化最差 彰化環保局駁：PM2.5大幅下降

改善率全國第一 台南去年空品良率90.8%創歷史新高

世界百大空汙城市 99個在亞洲 這國家占83城

安平商港畫設空品維護區生效！柴車全納管 不合格車輛要當心了

相關新聞

高市刨鋪工程冒天坑…回填隔天又下陷 民代批：擾民又浪費

高市鳳山區文南街13日進行路面刨鋪工程，道路突然出現坑洞，路底下被淘空至少3公尺，市府當天先派人回填混凝土並鋪設柏油路，...

台東大武鄉長下月補選 朱立倫：有信心得勝利

台東縣大武鄉長補選下月舉行，目前有國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春參選，形成三腳督局面。國民黨主席朱立倫今到大武輔選，他說全台4鄉鎮市辦理補選，國民黨有信心贏得勝利打下基楚。

高雄前金市場缺停車位成「檢舉熱區」 攤商嘆：活不下去

高雄前金市場營業時，周圍的大同路、自強路常被檢舉違規停車，警方幾乎天天來驅離、取締，攤商異口同聲說，客人認為停車不易，乾...

私校學雜費減免影響核三獎助金申請 將改名解套

私立大專院校每學年每人減免3.5萬元學雜費政策2月上路，屏東縣恆春鎮已有運用台電核3廠回饋金發放的大專學生每人每學年2萬...

海軍敦睦艦隊明起2天停靠台中港 3軍艦亮相

海軍113年敦睦遠航訓練支隊執行國內環島航訓任務，陸續停靠全台7大港口，開放民眾登艦參觀。台中市民政局長吳世瑋表示，敦睦...

反廢校還我舊寮！近百村民陳情 屏縣府：持續溝通

少子化衝擊，屏縣府教育處今年啟動裁併校評估，高樹鄉舊寮國小2月18日召開裁併校評估公聽會後，引發地方反彈，繼2月25日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。