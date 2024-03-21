反廢校還我舊寮！近百村民陳情 屏縣府：持續溝通
少子化衝擊，屏縣府教育處今年啟動裁併校評估，高樹鄉舊寮國小2月18日召開裁併校評估公聽會後，引發地方反彈，繼2月25日在校門口抗議，今到縣府前遞陳情書，高喊「反對廢校，還我舊寮」。屏東縣府教育處表示，舊寮國小近5年全校人數未達50人，全校現為29名學童，四年級僅1人，避免影響學生學習及群性發展，依規定進行學校合併或停辦評估，會持續與地方溝通。
反對廢校的村民、家長們今搭兩台遊覽車，有的自己開車，約近百人到場，高舉紅布條、抗議紙板，反對廢校，前立委蘇震清也到場，蘇震清帶領村民高喊口號，批裁併校行政程序黑箱作業。
舊寮村郭姓家長憂心說，她有兩個孩子，一個念舊寮國小幼兒園大班，一個快3歲；若廢校的話，新豐沒有幼兒園，要送到高樹，另一個去新豐國小，家長麻煩外，小朋友不能在同一間學校念，無法互相陪伴。偏鄉小學不應以人數來決定。
菜寮村長蕭惠眞說，為什麼要裁併舊寮國小，不裁併新豐國小，新豐國小人數僅22人，位在地震斷層帶上，當年還是舊寮國小的分校，且沒有幼兒園，交通不便利等；地方也有傳出，高樹國小不收舊寮國小學生。
屏東縣府教育處表示，根據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」規定，評估裁併校，不是僅單一指標，有11個評估，除學生數，還有學區內學齡人口流失情形、社區人口成長情形、與同級公立學校距離、校齡、社區對學校依賴程度等。
教育處表示，舊寮國小學區舊寮村、菜寮村、司馬村，29名學童其中4年級僅1人，學區內學童就讀該校比率低，菜寮村6年沒有新生到舊寮國小就讀。
對於外傳高樹國小不收舊寮國小學童，教育處表示，高樹鄉是大學區制，學生可自由選擇到鄉內其他國小就讀，若舊寮確定停辦後，會做意願調查，評估高樹國小是否增班等配套。
另外新豐國小位在斷層帶，教育處表示，新豐國小在民國90年重新改建，可以蓋校舍代表有經過專業技師等評估。舊寮國小校舍屋齡已達43年，屬加強磚造，雖有補強工程，面臨校舍老舊。
教育處表示，公聽會的意見與居民今遞交陳情書都會提交教育審議委員會進行報告及審議，教審會3月底前召開，最快5月公告結果，一切程序符合規定，絕無黑箱。
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