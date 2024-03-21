反廢校還我舊寮！近百村民陳情 屏縣府：持續溝通

少子化衝擊，屏縣府教育處今年啟動裁併校評估，高樹鄉舊寮國小2月18日召開裁併校評估公聽會後，引發地方反彈，繼2月25日在校門口抗議，今到縣府前遞陳情書，高喊「反對廢校，還我舊寮」。屏東縣府教育處表示，舊寮國小近5年全校人數未達50人，全校現為29名學童，四年級僅1人，避免影響學生學習及群性發展，依規定進行學校合併或停辦評估，會持續與地方溝通。

反對廢校的村民、家長們今搭兩台遊覽車，有的自己開車，約近百人到場，高舉紅布條、抗議紙板，反對廢校，前立委蘇震清也到場，蘇震清帶領村民高喊口號，批裁併校行政程序黑箱作業。

舊寮村郭姓家長憂心說，她有兩個孩子，一個念舊寮國小幼兒園大班，一個快3歲；若廢校的話，新豐沒有幼兒園，要送到高樹，另一個去新豐國小，家長麻煩外，小朋友不能在同一間學校念，無法互相陪伴。偏鄉小學不應以人數來決定。

菜寮村長蕭惠眞說，為什麼要裁併舊寮國小，不裁併新豐國小，新豐國小人數僅22人，位在地震斷層帶上，當年還是舊寮國小的分校，且沒有幼兒園，交通不便利等；地方也有傳出，高樹國小不收舊寮國小學生。

屏東縣府教育處表示，根據「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」規定，評估裁併校，不是僅單一指標，有11個評估，除學生數，還有學區內學齡人口流失情形、社區人口成長情形、與同級公立學校距離、校齡、社區對學校依賴程度等。

教育處表示，舊寮國小學區舊寮村、菜寮村、司馬村，29名學童其中4年級僅1人，學區內學童就讀該校比率低，菜寮村6年沒有新生到舊寮國小就讀。

對於外傳高樹國小不收舊寮國小學童，教育處表示，高樹鄉是大學區制，學生可自由選擇到鄉內其他國小就讀，若舊寮確定停辦後，會做意願調查，評估高樹國小是否增班等配套。

另外新豐國小位在斷層帶，教育處表示，新豐國小在民國90年重新改建，可以蓋校舍代表有經過專業技師等評估。舊寮國小校舍屋齡已達43年，屬加強磚造，雖有補強工程，面臨校舍老舊。