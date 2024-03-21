快訊

綠主委大戰／520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

台東大武鄉長下月補選 朱立倫：有信心得勝利

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉長補選下月舉行，國民黨主席朱立倫（中）今到大武替黨提名參選人王景昌（左二）輔選造勢。記者尤聰光/攝影
台東縣大武鄉長補選下月舉行，國民黨主席朱立倫（中）今到大武替黨提名參選人王景昌（左二）輔選造勢。記者尤聰光/攝影

台東縣大武鄉長補選下月舉行，目前有國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春參選，形成三腳督局面。國民黨主席朱立倫今到大武輔選，他說全台4鄉鎮市辦理補選，國民黨有信心贏得勝利打下基楚。

朱立倫說，這次共有4個鄉鎮市要舉辦補選，各地選情不一，每個席次都很重要，有些地方會跟無黨籍合作，有些會跟非綠合作，基層選舉，國民黨希望打下基楚，也有信心贏得勝利。

前鄉長黃建賓當選立委，大武鄉長補選將於4月13日舉行，朱立倫今天在縣長饒慶鈴、議長吳秀華和黃建賓等人陪同下，為黨提名的王景昌輔選造勢，分別前往大武天后宮參拜祈福及文健站與長輩互動拉票，獲支持者歡迎。

雖然大武鄉長年政治結構是藍大於綠，但這次鄉長補選不僅綠營推出人馬角逐，也有基層實力雄厚的無黨籍現任代表參選，讓藍不敢掉以輕心，大咖都來下鄉拉抬。

綠營蕭國書表示，他這月30日成立競選總部，但重要的是他要多勤走村部落關心民意。另無黨籍高春花說，自己無黨無派，也沒有黨資源，更沒有包袱的來服務鄉親朋友。

由於4天清明連假在投票日前一周，地方人士認為清明節幾乎會有9成鄉民返鄉掃墓，因此，參選人能否獲得更多支持衝高選票，這4天極為關鍵；此外，也有樁腳表示，過往鄉長選舉多是中高年齡層關心，但近來年輕人愈來愈關注鄉務，年輕選票也至關重要。

國民黨主席朱立倫（中站者）今天前往台東縣大武文化健康站與長輩互動拉票，希望支持黨提名鄉長參選人王景昌。記者尤聰光/攝影
國民黨主席朱立倫（中站者）今天前往台東縣大武文化健康站與長輩互動拉票，希望支持黨提名鄉長參選人王景昌。記者尤聰光/攝影

台東 國民黨 朱立倫 鄉長

延伸閱讀

朱立倫嘆被追殺！黨產沒了又被追徵8.6億 黨產會回應了

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

黃復興4月整併勢在必行？ 藍中常委：不是朱立倫說了算

影／電價將調漲 朱立倫：錯誤政策比貪汙更可怕

相關新聞

私校學雜費減免影響核三獎助金申請 將改名解套

私立大專院校每學年每人減免3.5萬元學雜費政策2月上路，屏東縣恆春鎮已有運用台電核3廠回饋金發放的大專學生每人每學年2萬...

議會國民黨團北上爭取建設 韓國瑜喊不分黨派為高雄

高雄市議會國民黨團20日北上拜會立法院長韓國瑜，就高雄多項重大建設爭取中央支持，曾任高雄市長的韓國瑜承諾，會不分黨派，一...

護欄封路未設警示燈害命 權責互推

高雄陳姓男子前晚間騎車經過前鎮區新生高架橋下，沿商港聯外道路行駛，撞上路中擋道的水泥紐澤西護欄傷重不治。事發地點屬交通部...

台東大武鄉長下月補選 朱立倫：有信心得勝利

台東縣大武鄉長補選下月舉行，目前有國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春參選，形成三腳督局面。國民黨主席朱立倫今到大武輔選，他說全台4鄉鎮市辦理補選，國民黨有信心贏得勝利打下基楚。

高市三大傳統市場違停舉發每年逾1千件 學者：增設公共自行車

高雄市區的傳統市場周圍停車位「僧多粥少」，前金市場、內惟市場、武廟市場去年與前年都被檢舉違規停車都超過1000件，自由黃...

高雄前金市場缺停車位成「檢舉熱區」 攤商嘆：活不下去

高雄前金市場營業時，周圍的大同路、自強路常被檢舉違規停車，警方幾乎天天來驅離、取締，攤商異口同聲說，客人認為停車不易，乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。