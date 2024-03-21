台東大武鄉長下月補選 朱立倫：有信心得勝利
台東縣大武鄉長補選下月舉行，目前有國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春參選，形成三腳督局面。國民黨主席朱立倫今到大武輔選，他說全台4鄉鎮市辦理補選，國民黨有信心贏得勝利打下基楚。
朱立倫說，這次共有4個鄉鎮市要舉辦補選，各地選情不一，每個席次都很重要，有些地方會跟無黨籍合作，有些會跟非綠合作，基層選舉，國民黨希望打下基楚，也有信心贏得勝利。
前鄉長黃建賓當選立委，大武鄉長補選將於4月13日舉行，朱立倫今天在縣長饒慶鈴、議長吳秀華和黃建賓等人陪同下，為黨提名的王景昌輔選造勢，分別前往大武天后宮參拜祈福及文健站與長輩互動拉票，獲支持者歡迎。
雖然大武鄉長年政治結構是藍大於綠，但這次鄉長補選不僅綠營推出人馬角逐，也有基層實力雄厚的無黨籍現任代表參選，讓藍不敢掉以輕心，大咖都來下鄉拉抬。
綠營蕭國書表示，他這月30日成立競選總部，但重要的是他要多勤走村部落關心民意。另無黨籍高春花說，自己無黨無派，也沒有黨資源，更沒有包袱的來服務鄉親朋友。
由於4天清明連假在投票日前一周，地方人士認為清明節幾乎會有9成鄉民返鄉掃墓，因此，參選人能否獲得更多支持衝高選票，這4天極為關鍵；此外，也有樁腳表示，過往鄉長選舉多是中高年齡層關心，但近來年輕人愈來愈關注鄉務，年輕選票也至關重要。
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