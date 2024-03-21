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高市三大傳統市場違停舉發每年逾1千件 學者：增設公共自行車

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市前金市場前年有1385件、去年有1028件違停檢舉案，攤商抱怨客人覺得不好停車，都不來買菜，生意變很差。記者王勇超／攝影
高市前金市場前年有1385件、去年有1028件違停檢舉案，攤商抱怨客人覺得不好停車，都不來買菜，生意變很差。記者王勇超／攝影

高雄市區的傳統市場周圍@@@停車位@@@「僧多粥少」，前金市場、內惟市場、武廟市場去年與前年都被檢舉違規停車都超過1000件，自由黃昏市場去年也被檢舉違停超過900件。警方說，市區有些地方實在是車多車位少，民眾想暫停，警方獲報就必須到場處理，「時常驅趕跟民眾有磨擦也不是辦法」。學者建議，市府可增加設置公共自行車，便利民眾利用大眾運輸工具到市場採買。

警方統計，前金市場前年有1385件、去年有1028件，內惟市場前年有1321件、去年有1457件，武廟市場前年有1370件、去年有1434件，自由黃昏市場前年有856件、去年有974件違停檢舉案，承辦警官說，疫情後經濟逐漸復甦，民眾活動增加，熱門的傳統市場幾乎都有違規停車問題，警方獲報一定要派人到場處理。

義守大學財金系教授李樑堅說，違規停車是不對的事情，民眾為了採購，想要暫停幾分鐘是人性，但如果為了讓前來採買的民眾停車方便，設立暫時區間開放停車，除了有車禍風險，也會引起其他用路人抗議，「有點兩難」，建議市府除了增設停車格位，也可在傳統市場增加設置公共自行車，或增設公車站點；市場的場主也要想辦法增加車輛停放空間。

高雄市議員湯詠瑜說，前金市場多是附近居民來買菜，市府可宣導及鼓勵民眾騎腳踏車或搭乘大眾運輸工具來替代駕車，也建議交通局可在周圍尋找閒置空間，來增設停車位。

高雄市議員白喬茵說，停車空間不足是每個菜籃族的痛，她建議市府除了設置更多停車場跟停車格外，針對機車的部分，未來評估獎勵市場周邊閒置店面設置停車或寄車空間，同時針對熱門市場周邊實施機車隔日收費（停車超過24小時收錢）的設計，減少機車長期佔用的問題，提高流動率。

白喬茵表示，傳統市場周邊汽車停車空間不足的問題，可以參考哈囉市場，「半條蓮潭路都作為停車使用」，但一定要慎重考量周邊車流狀況，針對需求狀況從時段性的封路開始試辦，也能避免人車爭道險象環生。

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