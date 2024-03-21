私校學雜費減免影響核三獎助金申請 將改名解套

私立大專院校每學年每人減免3.5萬元學雜費政策2月上路，屏東縣恆春鎮已有運用台電核3廠回饋金發放的大專學生每人每學年2萬元助學金，電廠周邊3里4萬元，家長被告知學雜費減免不得重複請領為之氣結。地方民代認為兩者性質不同，召開協調會後，將由鎮公所修改自治條例助學金名稱為生活扶助金，再送鎮代會審議解套。

恆春鎮是台電核3廠所在地，台電每年依法提撥恆春半島4鄉鎮公所睦鄰回饋金約1.5億元，由鄉鎮公所統籌運用，恆春鎮公所針對大專學生設有助學金補助，家長最近至公所申請電廠回饋助學金，就讀私立大學子弟的家長卻被告知，因中央每學年減免3.5萬元學雜費2月上路，不得重複請領，家長急找屏南立委徐富癸和縣議員潘芳泉陳情，並邀集相關單位開協調會。

徐富癸說，當地核3廠回饋獎助學金，用意是補助偏鄉教育，是屬於電廠周邊居民的福利津貼，不能受中央無法重複領取規定影響，待恆春獎助自治條例修正名稱為生活扶助金後，就能在符合中央法規的前提下發放，不讓學生與家長權益受損。潘芳泉說，政府補助私立大學學雜費是全國學生受惠，但核3廠設在恆春半島，回饋補助是針對當地居民，有「危險津貼」概念，不能因中央政策扼殺當地學子的權益。

教育部高等教育司說，政策上私立大專院校「學雜費」減免不得重複請領，但是學生助學金、獎學金，有教育部的助學系統，去協調各部會單位發放，台電回饋補助金如屬「生活扶助金」，則不會影響發放；類似補助爭議也出現在農漁民子女助學金上，立委提出質詢後，農業部研議將農漁民子女助學金改為獎學金，就不會有重複問題。

恆春鎮長尤史經說，本學期已開學，先請私立大專院校學生提供在學證明造冊收件，再請鎮代會召開臨時會，名稱改為生活扶助金；恆春鎮代會主席趙記明說，兩者性質本就不同，要求家長擇一選擇不合惰理，為維護學子既有權益，會盡快召開臨時會審議。