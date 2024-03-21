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高雄捷運小港林園線開跑 聯合辦公室成立

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「捷運小港林園線聯合辦公室」成立，包括機電、土建及細部設計等工程團隊，陸續進駐聯。圖／高雄市捷運局提供
「捷運小港林園線聯合辦公室」成立，包括機電、土建及細部設計等工程團隊，陸續進駐聯。圖／高雄市捷運局提供

高雄捷運小港林園線準備開跑了！為了整合相關單位作業，成立「捷運小港林園線聯合辦公室」，包括機電、土建及細部設計等工程團隊，陸續進駐聯合辦公室，希望達到透過聯合辦公，達到工程討論、團隊協調的便利性與時效性。

高雄市捷運工程局表示，施工前成立聯合辦公室，是為了配合前期舉辦各場說明會，及周邊農業區發展工作坊等用途使用；隨著小港林園線機電標及土建標工程完成發包，工程單位也陸續進駐辦公。

目前聯合辦公室已有新加坡科技、榮工工程及台灣世曦工程顧問公司等工程單位陸續入駐，相關會議也都利用聯合辦公室舉行，未來隨著工程進度推動，進駐的單位及工程人員也將調整增加。

辦公室也預留與當地里長、里民溝通討論空間，希望成為民眾資訊交流及意見溝通據點；並參加當地各項活動，融入民眾的生活日常。

捷運小港林園線長11.59公里，共設7座車站，其中6座為地下車站，1座高架車站，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留隧道，採地下隧道往南經沿海路、中門路，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，預計民國119年完工。

「捷運小港林園線聯合辦公室」成立，包括機電、土建及細部設計等工程團隊，陸續進駐聯。圖／高雄市捷運局提供
「捷運小港林園線聯合辦公室」成立，包括機電、土建及細部設計等工程團隊，陸續進駐聯。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運小港林園線。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運小港林園線。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運小港林園線。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運小港林園線。圖／高雄市捷運局提供

團隊 捷運 高捷小港林園線 高雄市

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