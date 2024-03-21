議會國民黨團北上爭取建設 韓國瑜喊不分黨派為高雄

高雄市議會國民黨團20日北上拜會立法院長韓國瑜，就高雄多項重大建設爭取中央支持，曾任高雄市長的韓國瑜承諾，會不分黨派，一起為高雄的建設共同努力，有任何需要，一定會盡最大的力量來協助。

昨天北上的國民黨高市議員陳麗娜、李雅靜等人，負責高雄的不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺，也陪同立法院長韓國瑜一起接待。領軍北上的國民黨高市黨主委黃昭順說，高雄不管是建設、經費還有法令修法部分，都需要立法院和韓國瑜大力幫忙。

高市議會國民黨團此行向立法院長韓國瑜提出高雄多項重大建設需求，包括高捷4線齊發經費、國7建設期程、國10交通壅塞問題等，另爭取增加高雄統籌分配款比例、南電北送、改善空汙、大林蒲遷村、鳳鼻頭遺址、爭取大寮林園建設醫學中心級醫院等。