快訊

國中生割喉案 新北地院宣示「乾哥」移送檢方偵辦

00939被元大證券狂倒10萬多張？達人親揭真相：是供貨給交易市場買賣

血汗！高雄遊覽車禍駕駛疑連開15小時 公路局：最重開罰9萬元

議會國民黨團北上爭取建設 韓國瑜喊不分黨派為高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議會國民黨團北上拜會立法院長韓國瑜，替高雄反映多項重大建設需求。圖／國民黨高市黨部提供
高市議會國民黨團北上拜會立法院長韓國瑜，替高雄反映多項重大建設需求。圖／國民黨高市黨部提供

高雄市議會國民黨團20日北上拜會立法院韓國瑜，就高雄多項重大建設爭取中央支持，曾任高雄市長的韓國瑜承諾，會不分黨派，一起為高雄的建設共同努力，有任何需要，一定會盡最大的力量來協助。

昨天北上的國民黨高市議員陳麗娜、李雅靜等人，負責高雄的不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺，也陪同立法院長韓國瑜一起接待。領軍北上的國民黨高市黨主委黃昭順說，高雄不管是建設、經費還有法令修法部分，都需要立法院和韓國瑜大力幫忙。

高市議會國民黨團此行向立法院長韓國瑜提出高雄多項重大建設需求，包括高捷4線齊發經費、國7建設期程、國10交通壅塞問題等，另爭取增加高雄統籌分配款比例、南電北送、改善空汙、大林蒲遷村、鳳鼻頭遺址、爭取大寮林園建設醫學中心級醫院等。

議會國民黨團轉述，韓國瑜院長看到老友來訪，相當開心，說感受到來自高雄的溫暖，他過去在高雄受到很多鄉親好友的照顧，未來也會全力不分黨派，一起為高雄的建設共同努力，「有任何需要，一定會盡最大的力量來協助」。

高市議會國民黨團北上拜會立法院長韓國瑜，替高雄反映多項重大建設需求。圖／國民黨高市黨部提供
高市議會國民黨團北上拜會立法院長韓國瑜，替高雄反映多項重大建設需求。圖／國民黨高市黨部提供

國民黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜民調變好 吳思瑤：議事主持更周延人民肯定更高

總質詢之亂落幕後…怕再被韓國瑜唱名3次不到 藍綠立委紛提早進場

藍拋恢復質詢要先道歉 綠嗆：韓國瑜擔待得起嗎？

民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

相關新聞

護欄封路未設警示燈害命 權責互推

高雄陳姓男子前晚間騎車經過前鎮區新生高架橋下，沿商港聯外道路行駛，撞上路中擋道的水泥紐澤西護欄傷重不治。事發地點屬交通部...

議會國民黨團北上爭取建設 韓國瑜喊不分黨派為高雄

高雄市議會國民黨團20日北上拜會立法院長韓國瑜，就高雄多項重大建設爭取中央支持，曾任高雄市長的韓國瑜承諾，會不分黨派，一...

聯合辦公室成立 雄捷運小港林園線開跑了

高雄捷運小港林園線準備開跑了！為了整合相關單位作業，成立「捷運小港林園線聯合辦公室」，包括機電、土建及細部設計等工程團隊...

「半島風聲相放伴」恆春民謠將赴美演出 國寶級傳藝師笑：魔鬼訓練

屏東縣政府自製恆春民謠音樂劇場「半島風聲相放伴」，將登上國際舞台，屏東縣政府、駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北...

高雄市長信箱服務調查 曾逾半不滿意

高雄市政府市長信箱和1999市民專線平均每月受理近3萬件，但先前不滿意度超過5成，有民眾抱怨1999專線只是轉接平台，未...

研考會：高雄網路服務平台優化 8月完成

「高雄市民服務平台」提供市民戶政、生育保健、開創事業等查詢服務，熱門項目包括戶籍謄本、孕婦乘車券、長照申請、房屋稅減免等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。