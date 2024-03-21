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研考會：高雄網路服務平台優化 8月完成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

「高雄市民服務平台」提供市民戶政、生育保健、開創事業等查詢服務，熱門項目包括戶籍謄本、孕婦乘車券、長照申請、房屋稅減免等，但民代批評平台提供的資訊參差不齊，多數直接連結至各局處網站、智能客服系統回復也不夠精準。研考會指會督導各局處在今年8月前全面修正。

市民服務平台是高市府另項便民措施，但民眾反映，曾在平台上點選生育津貼「網路申報」，輸入驗證碼後竟跳出社會局頁面，要他們自行下載表單臨櫃辦理，完全喪失網路申報意義；不過有民眾指申請長照、檢舉違規、身分證掛失、死亡宣告登記雖跳轉到各局處網頁，仍可完成線上申請。

議員蔡武宏表示，市民使用服務平台跳換頁面至各局處網頁後，需重複確認身分與點選已閱讀選項，才能下載相關表單或完成線上填表，程序更繁複，若是這樣，平台乾脆廢掉，民眾直接打電話到1999或查局處網頁就好了。

研考會副主委何宜綸說，部分局處既有的系統已提供線上服務，為避免重複開發、浪費經費，才改供連結到各局處網站。對此市民服務平台，未來會改為單一帳號登入方式，避免民眾重複驗證身分，也會督導局處完整提供申辦及線上預約等服務資訊，預計今年8月前全面完成修正。

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