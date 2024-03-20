影／遊覽車誤闖機車涵洞 南亞退休員工旅遊出意外 一死14傷

快樂出遊沒想到就差幾百公尺就到家，卻發生天人永隔憾事，高雄市仁武區水管路今晚8時許，一輛乘載台塑南亞退休員工外出旅遊的遊覽車疑似誤闖高速公路下方涵洞機車道，發生重大車禍，遊覽車頭上方被削去一大塊，已知車上27人中，1人明顯死亡未送醫，現場14人輕重傷，分送榮總、長庚、高醫等醫院，高市消防局也啟動大批傷患機制前往搶救，而不幸過世的亡者在家屬的誦經祈禱下被送出，現場不勝唏噓。

據了解，56歲鄧姓遊覽車駕駛搭載台塑南亞退休員工聯誼會15人，一早出發前往阿里山，沒想到，返程後已經快要抵達終點卻發生重大事故，目前已知死者為80歲周姓男子，人就卡在司機座上方，周男曾當選過模範父親，平日熱心公益，很熱衷地方事務，曾擔任社區發展協會理事，目前也是社區巡守隊員、後勁溪自主防災隊志工。他退休後喜歡旅遊，不久後還準備到大陸九寨溝玩，沒想到這次參加阿里山一日遊竟遇此意外。因涵洞機車道限高2公尺，因此，坐遊覽車前方乘客較有嚴重傷勢。