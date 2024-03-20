澎防部鎮疆操演 假想防空作戰、灘岸戰鬥

澎湖第一作戰區「鎮疆操演」，今天在五德火砲射擊訓練場實施，砲聲隆隆，場面震撼，展現鎮疆部隊平日勤訓精練的成果。

澎湖防衛指揮部發布新聞指出，為驗證各式建制武器實彈射擊效能，防區官兵今天凌晨時分，依平時訓練程序，迅速完成彈藥提領與檢驗等作業，同步實施武器裝備檢整，待射擊命令下達後，瞬時塵煙四起、場面震撼力十足，各式火砲精準命中目標區。

「鎮疆操演」實彈射擊訓練，依想定狀況誘導部隊，由砲兵部隊射擊照明彈，同時機槍實施對空射擊進行「短程防空作戰」；接續由M60A3戰車實施灘岸火殲，展現強大火力，隨後各式火砲及機槍依序執行「灘岸戰鬥」與「反擊作戰」等階段操演，各項武器相輔相成，發揮高效能聯合打擊能量。

今天操演包括M60A3戰車、105榴砲、81及120迫擊砲、T74機槍、50機槍、M249機槍等各式火砲與機槍，輪番射擊，轟隆大響，場面震撼，展現防區堅實戰力。

澎湖防衛指揮部指揮官郭俊德中將指出，面對敵情日益嚴峻，防區秉持「處處皆戰場、時時做訓練」要求，以及「備戰不求戰、應戰不避戰」態度，戮力執行各項戰備訓練任務，透過每月鎮疆操演及結合基地科目實彈射擊時機，實施作戰計畫演練，在使官兵熟稔戰場環境及武器操作。

郭俊德期勉官兵每一次的訓練都是寶貴而有效果的，必須從中檢討如何優化訓練效能，才能積累作戰實務，時時刻刻做好備戰工作。