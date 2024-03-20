彰基4年提供2600萬元助學金 助輔英科大培育護理師

醫護比關係照護品質及病患權益，彰基醫學中心總院長陳穆寬今天與輔英科技大學校長林惠賢簽約，彰基醫療體系祭出「就學全程助學金」方案，未來4年提供高達2600萬元的助學金，提供二技、四技生50個名額，每年13萬元助學金，讓輔英護理系學生就學就業免煩惱。

彰基總院長陳穆寬說，輔英科大是護理師的搖籃，素有「護理南霸天」美譽，培育的護理人才深受各大醫療院所歡迎，彰基力推幸福企業、輔英營造友善校園，這次雙方「強強合作」盼能紓緩護理荒問題，同時也提供病人更好的服務。

彰基指出，為因應護理人力荒，彰基在友善工作環境和薪資福利方面都大幅提升，2023年共有231位新進護理人員加入，新人試用期離職率從前年29.4%驟降至今年16.5%，不僅提高留任率，更讓彰基體系護理人力達到創院127年的新高，達到4077人，以更好的醫療人力來照顧患者健康。

此外，為配合國家政策推動住院整合照護，並允諾追求優質三班護病比，過去5年三班平均護病比已達政府規範（白班1比6、小夜1比9、大夜1比11），持續降低護理人員工作負擔，並持續與19所學校合作多種適應職場與提高留任率的方案。