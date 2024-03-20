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高雄那瑪夏賞螢季來了！1次看20多種螢火蟲 新增2條觀賞步道

中央社／ 高雄20日電
高雄市那瑪夏區即將迎來螢火蟲季，區公所22日起至4月28日將推出相關遊程，歡迎民眾到訪觀賞自然美景。圖／高雄市那瑪夏區公所提供（中央社）
高雄市那瑪夏區即將迎來螢火蟲季，區公所22日起至4月28日將推出相關遊程，歡迎民眾到訪觀賞自然美景。圖／高雄市那瑪夏區公所提供（中央社）

高雄那瑪夏即將進入螢火蟲及水蜜桃季節，區公所自22日到4月28日推出遊程，歡迎民眾到訪觀賞自然奇景；原民會主委阿布斯表示，今年新增2條賞螢步道，顯示地方生態復育有成。

高雄市政府原住民事務委員會今天於市府四維行政中心廣場舉辦「2024螢光桃喜那瑪夏」活動，邀請卡那卡那富族人、布農族人及巴楠花部落中小學孩童演出，共同為賞螢季祈福。

原民會主委阿布斯告訴中央社記者，那瑪夏區螢火蟲盛況如同美麗星空，今年最大特色是新增「瑪星哈蘭」和「丘平溪」賞螢步道，加上原有的「達卡努瓦里」、「南沙魯」及「拉比尼亞」，總計5條步道，提供民眾更多賞螢選擇，也象徵那瑪夏在復育螢火蟲上有進步，讓棲地逐漸擴大，未來會持續努力。

那瑪夏區長孔賢傑指出，那瑪夏是全台最早出現螢火蟲的賞螢地，不少攝影愛好者已到訪紀錄，而全台約有60種螢火蟲，那瑪夏就擁有20多個品種，「那瑪夏意思是神仙住的地方」，已接獲不少香港旅客洽詢賞螢資訊，地方已成為國際知名賞螢地。

那瑪夏區公所今天發布新聞稿指出，為期1個多月活動推出「賞螢專車半日遊」、「龍喜賞螢一日遊」、「部落賞螢一日遊」等3種遊程，並視螢況逐步開放賞螢步道。

區公所表示，此次賞螢券為250元，其中100元可做為消費抵用券，而為保育環境及維護賞螢品質，步道內將會進行賞螢遊客總量管制措施。另外，4月至6月正逢水蜜桃季節，歡迎民眾順道品嘗水蜜桃。

區公所提醒，山上停車空間有限，請民眾盡量搭乘大眾交通工具，區內賞螢步道提供免費接駁，可利用賞螢專車行程前往。

螢火蟲 賞螢 那瑪夏

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