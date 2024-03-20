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馬祖酒廠推限量「島嶼紀念酒」文青風勾勒4鄉特色

中央社／ 連江20日電

馬祖酒廠今天宣布推出島嶼限定酒，文青風瓶身以清新童趣風格勾勒馬祖4鄉特色。該酒款僅於縣內通路銷售，建議售價為1套4瓶2796元（不分售），限量2000套，預計4月下旬上市。

馬祖酒廠發布新聞稿指出，島嶼限定酒內裝58度馬祖高粱酒，瓶身描繪象徵4鄉特色動物：東引黑嘴燕鷗、北竿大坵神鹿、南竿犀牛角之島、莒光雙犬之島。東引為最先發現「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗之地，南竿島嶼輪廓貌似犀牛角、北竿大坵島以梅花鹿聞名，莒光2島舊稱東犬與西犬，呈現地方歷史生態特色。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，為結合馬祖觀光特色，加強與地方連結性，馬祖酒廠攜手泰山企業於觀光季推出地區限定酒品，希望飽覽馬祖風光的遊客能帶上一套島嶼限定酒，回味旅行的美好記憶。有信心該酒款會成為今年旺季詢問度最高的伴手禮。

馬祖酒廠指出，該酒廠擁有得天獨厚的島嶼型氣候及坑道環境，孕育出獨特香氣與風味的馬祖高粱，其中58度高粱溫潤醇厚，帶有豐富柑橘香氣與麴糧香，厚實的酒體與悠長的尾韻，為酒廠代表作之一。

當地特產店表示，島嶼限定酒的外包裝是馬酒首度出現的設計風格，十分討喜並凸顯各島的特色，加上限量與縣內限定銷售，有潛力獲收藏家青睞，更能吸引觀光客購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南竿 梅花鹿 馬祖

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