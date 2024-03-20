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東成醬油「釀」風波！上午逾百組民眾退貨 業者：負起全責

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
東成醬油爆非自釀風波，昨晚公司發聲明中表示，消費者可以至台北、台南、高雄直營門市及台南總公司據點讓消費者無償退換貨。記者李文德／攝影
東成醬油爆非自釀風波，昨晚公司發聲明中表示，消費者可以至台北、台南、高雄直營門市及台南總公司據點讓消費者無償退換貨。記者李文德／攝影

鏡週刊報導台南老字號東成醬油爆疑混用他廠油品，昨（19日）晚業者發布聲明，並公告消費者即日起至4月19日持開公司產品包裝或者發票，到指定地點即可無條件辦理退貨。今早起陸陸續續就有消費者前往退貨，更有長年使用該品牌的愛好者喊話，希望公司能夠趕緊解決此次風波。

東成統計，截至中午前4處據點約逾百組消費者退貨，除實體據點退貨，更協助離島、外縣市消費者遠端退貨，負起全部責任。

東成聲明中表示，消費者可以至台北、台南、高雄直營門市及台南總公司據點讓消費者無償退換貨，今早各門市陸陸續續有消費者前往指定據點退換貨。民眾表示，身為該品牌長年使用者，看見此風波難免會擔心，不過也希望公司能夠盡速解決這次風波。

東成行銷經理鄭文翔表示，根據各點中午回報，每處大約有30至40組消費者前往退貨。除此之外，公司也正積極協助離島、外縣市消費者遠端退貨，另找協力廠商協助退貨，不論製造日期或者是否開封使用，若有疑慮皆可會退貨，絕不會卸責。

另鄭文翔再對昨媒體報導做澄清，他說，醬油絕無混用偽劣，針對不實報導會蒐證採取法律手段追究，更強調新團隊從去年12月改選，今年1月正式就任，新團隊針對過去傳統缺乏部分正彌補完成，絕無偽劣製造。

對於消費者疑慮東成摻雜混用其他牌醬油，鄭文翔強調「絕無混用」，公司分為自用、營業用兩市場，營業用屬於供給餐飲市場的桶裝款，量體較大，當時新廠房正在擴充，等政府合法認證時，採用高慶泉100%純釀基改醬汁為底料，再依本身配方調整製成醬油產出。至於採用萬家香醬汁是100%非基改黃豆醬汁，主要是彌補公司原身自產自釀醬汁的不足之處。

今早指定門市陸陸續續有消費者前往指定據點退換貨，民眾表示，身為該品牌長年使用者，看見此風波難免會擔心。記者李文德／攝影
今早指定門市陸陸續續有消費者前往指定據點退換貨，民眾表示，身為該品牌長年使用者，看見此風波難免會擔心。記者李文德／攝影
東成醬油行銷經理鄭文翔今早受訪，表示中午前已有至少百組消費者退貨。記者李文德／攝影
東成醬油行銷經理鄭文翔今早受訪，表示中午前已有至少百組消費者退貨。記者李文德／攝影

使用者 台南 品牌 消費者

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