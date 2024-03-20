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台鐵高雄車站天棚合攏倒數 網友期待登上空中步道

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供

台鐵高雄車站雲朵天棚超過1萬公噸，近日最後一塊「拼圖」啟動鋼構吊裝，天棚合攏倒數。天棚完工後將上方將規畫為空中步道，行人與自行車能登上頂部眺覽高雄美景。照片PO上臉書粉絲專頁後，網友紛紛留言期待早日完工。

高雄車站天棚鋼構重量總計1萬1370噸，2017年4月開工，預計今年完工。天棚是由79支3D曲線造型「花柱」支撐，每支花柱為配合各區域鋼構承載設計，造型曲度都不同，6日進行最後1支花柱吊裝定位後，天棚將進行合攏。

鐵道局說明，花柱所在場域是留給車站上方的旅館大樓，做為施工動線的最後緩築區（K1區），花柱定位後便開始進行鋼構吊裝，進行合攏作業，將天棚最後一塊拼圖拼上。

未來天棚上方規畫為空中步道，可連結東、西兩側綠園道，串聯商業大樓與旅館大樓，行人、自行車也可登上天棚頂部，一覽城市風光。網友也到鐵道局臉書粉專留言，「期待騎腳踏車從上面經過」、「久等了，但是感覺等得值得」。

台鐵高雄站天棚上方規畫為空中步道，行人、自行車都可登上眺覽美景。東西兩側串連綠園道，中間連接商業大樓（白色建物）與旅館大樓（深色建物）。圖／鐵道局提供
台鐵高雄站天棚上方規畫為空中步道，行人、自行車都可登上眺覽美景。東西兩側串連綠園道，中間連接商業大樓（白色建物）與旅館大樓（深色建物）。圖／鐵道局提供
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供
高雄車站空中步道最後一塊天棚正啟動鋼構合攏。圖／鐵道局提供

台鐵 鐵道 高雄車站

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