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觀音山指示牌老舊 高市：將統一美化

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
民眾抱怨高雄觀音山路線多，指示牌少且老舊，山友自製路牌，造成當地路牌雜亂、破敗不堪，每年都有人迷路。記者宋原彰／攝影
民眾抱怨高雄觀音山路線多，指示牌少且老舊，山友自製路牌，造成當地路牌雜亂、破敗不堪，每年都有人迷路。記者宋原彰／攝影

高雄觀音山為小百岳之一，每逢假日遊客如織，但民眾抱怨山區路線眾多，指示牌數量少且老舊，山友乾脆自製路牌，造成當地路牌雜亂、破敗不堪，每年都有人迷路；觀音山多數土地為國有財產署管轄，市府觀光局無權增設建物，僅更新汰換既有設備，議員批推卸責任。高市府觀光局表示，持續與國產署協調更新告示牌，讓雜亂告示牌統一美化。

議員張勝富說，觀音山有多處登山口，民眾怨沿路指示牌老舊、指示不清楚，部分路牌由山友自行建置，經年累月，路線變動加上設備毀損，指示混亂，維護單位無從管理；觀音山大部分是國有財產署土地，但觀光局有責任協調維護。

張勝富認為，觀光局前年在壽山主要登山步道加強通訊，標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山口掃描QR碼，就能知道山區61處通訊點，觀光局應比照辦理。議員吳利成說，希望能擴大預算，將地圖導覽、講解圖和指示牌更新。

國產署南區分署回應，若民眾對指示牌有疑慮，近日發函給地方政府，要求做整體美化與整合，地方市府也能申請新設告示牌，只要符合公共使用，國產署原則上都會同意。

觀光局長高閔琳說，持續與國產署協調更新告示牌，讓原本雜亂告示牌統一美化，山區已設4處可通訊點牌面（QR碼），向中央提報年度設施整合改善計畫，把觀音山及觀音湖兩景區指示牌一致性爭取補助。

告示牌 觀光局 觀音

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