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高雄大順路人行道改善 8月完工

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

高雄輕軌成圓後，大順路段人行道改善工程接續進行，預計8月完工。市議員要求，工程應就行人與店家需求，包括路障移除、動線連結、臨停空間等通盤考量；工務局回應，未來人行道淨寬不小於1.5公尺，會增加駐車彎數量，方便臨停卸貨。

高雄市工務局表示，大順路人行道改善計畫從博愛路至中正路，全長7100公尺，採水泥刷毛切割鋪面。計畫已獲國土管理署核定補助，分3期工程，博愛路至鼎山街、鼎山街至建興路、建興路至中正路，現進行博愛路至鼎山街第1期工程。

市議員張博洋說，大順路人行道過去如同障礙道，凹凸不平。去年會勘針對變電箱、路樹、路燈移除，行穿線、無障礙坡道連接等問題，要求通盤考量，盼打造「行人天堂」。店家有臨停、上下貨需求，希望兼顧店家所需，打造臨停區、卸貨區空間。

工務局表示，輕軌施工時已就行穿線調整，未來配合行穿線進行斜坡道增設改善；既有路樹、變電箱等設施若阻礙人行動線，會與相關單位評估移設。完工後人行道淨寬不會小於1.5公尺，還給行人空間。駐車彎部分，評估後博愛路至鼎山街段維持原數，鼎山街至中正路段將增12處，方便民眾臨停或上下貨。

方姓居民說，現在雖不方便，完工後打造行人空間，可提高大眾搭乘，很期待。有店家表示，輕軌施工開始生意一落千丈，盼完工後帶來人潮，增加消費。

人行道 行人 高雄輕軌

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