疑金廈大橋公投案遭杯葛 陳滄江抗議

金門縣前議員陳滄江推動「興建金廈大橋公民投票案」，他質疑中央刻意杯葛，昨揚言要號召旅外金門鄉親一起上街頭抗議，展現民意力量。

陳滄江昨偕金廈大橋建設推動促進會常務理事林金量等人開記者會，陳滄江表示，該會去年9月20日完成734份連署，送達金門縣府並轉給行政院，行政院未依規定在期限內函覆該會，遲至2月19日才函覆縣府，縣府至3月5日才將內政部駁回理由函覆該會。

陳滄江說，近日金廈水域不平靜，2月間發生大陸漁民越界捕魚翻覆釀2死，引發兩岸關係緊張，由金門來進行金廈大橋公投，不論結果如何，可向對岸適時丟出和平的橄欖枝，一如過去的小三通、通水、通航，有其意義。

陳提到，內政部駁回該會理由是公投是否屬於地方自治事項，應視興建金廈大橋一事，金門地方是否有權作最終決定，並完全自我執行與負責，金廈大橋是聯繫金門地區與大陸橋梁，興建與否涉國防安全與軍事戰備，依憲法規定，屬中央權責。

陳也說，金門未來發展當務之急不是軍事，也不是政治，而是拚經濟的民生問題。

陳強調，不會因為中央技術性駁回公投而放棄，推動公投是條艱難的路，會持續蒐集民意，不排除發動鄉親至台灣遊行表達訴求。