快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

智慧城市展21日高雄登場 展示淨零碳排解決方案

中央社／ 高雄19日電
2024智慧城市展19日起至22日率先在台北南港展覽館2館展出，高雄場次緊接著將在21日至23日於高雄展覽館登場，規畫使用550個攤位，展覽規模與2023年相當。圖／高雄市研考會資訊中心提供（中央社）
2024智慧城市展19日起至22日率先在台北南港展覽館2館展出，高雄場次緊接著將在21日至23日於高雄展覽館登場，規畫使用550個攤位，展覽規模與2023年相當。圖／高雄市研考會資訊中心提供（中央社）

「2024智慧城市論壇暨展覽」高雄展區將於明天起登場，預期有550攤位、150家廠商參展，其中今年參展的淨零轉型相關企業翻倍成長，還有來自全世界淨零碳排的優良解決方案也將登台展示。

「2024智慧城市論壇暨展覽」台北展區今天起至22日於台北南港展覽館展出；高雄展區緊接於21日至23日在高雄展覽館登場。

高雄市研考會資訊中心今天新聞稿指出，高雄展區預期將有550攤位、150家廠商參加展覽，其中今年參展的淨零轉型相關企業翻倍成長，並將首創舉辦第1屆「國際城市級氣候峰會（CityCOP）」探索數位科技促進淨零轉型。

屆時將邀集來自全世界4大洲10多國及國際重要城市組織ICLEI、WeGO、CityNet等國際外賓共襄盛舉，還有來自全世界淨零碳排的優良解決方案也將登台展示。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄從工業城市轉型為高科技城市，全方面發展智慧淨零雙軸轉型相關解決方案，更著眼於搶占淨零蘊含的無限商機，智慧城市展是最佳展示平台，將積極媒合企業與國際城市，整合系統邁向國際市場。

今年智慧城市創新應用獎，高市府獲得2個獎項，分別為「突破傳統交控思維，打造新一代智慧運輸系統」及「大數據AI科技輔導~智慧毒防系統~全國首創科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」。

高市府今年以「智慧淨零，韌性高雄」主題參展，在高雄展示25項高雄智慧淨零系統整合解決方案，包含新一代智慧運輸系統、農來訊及雄健康、智慧毒防系統、智慧水利監測密網等，展現邁向智慧永續韌性的未來願景

林欽榮 願景 高雄市

延伸閱讀

全台首創！城市工務管理導入AI決策 高雄智慧城市展搶先體驗

相關新聞

【重磅快評】林右昌出一張紙 陳其邁勉強配合一次？

高雄市府本月13日公告標售12筆建地，原定27日開標，昨天臨時喊卡。地政局解釋，內政部來文希望土地提供興建社宅等公益使用...

屏縣海豐、九如兩路口3年70件事故 警4月1日起科技執法

屏東縣里港警分局表示，經分析統計屏東縣易肇事路口交通事故資料，屏東市海豐街、德和路（台27線）與九如鄉黃金路（屏17線）...

屏東將推動航太衛星產業 周春米訪美拜會國務院  

屏東縣長周春米在美國時間3月18日下午拜會美國國務院，對未來屏東推動航太衛星產業，與美方太空事務處、NASA、網路空間暨...

高雄觀音山路線多、指示牌老舊 民眾怒：不知道怎麼爬

高雄觀音山為小百岳之一，每逢假日遊客如織，但民眾抱怨山區路線眾多，指示牌數量少且老舊，許多山友乾脆自製路牌，造成當地路牌...

女在高雄連鎖咖啡店吃到生雞肉直呼噁 衛生局：未改善將罰6萬

高雄有女子在臉書爆廢公社發文，指出在岡山區某連鎖咖啡店，吃到不熟的生雞肉，感到十分噁心，甚至晚上還做惡夢。衛生局表示，該...

因應產業南移蓋屏東貨運機場？ 陳建仁：由專業評估

民進黨立委鍾佳濱今天在立法院院會質詢，是否考慮在屏東建置貨運機場？行政院長陳建仁答詢，讓專業評估。鍾佳濱質詢提高營業稅起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。