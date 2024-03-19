智慧城市展21日高雄登場 展示淨零碳排解決方案

「2024智慧城市論壇暨展覽」高雄展區將於明天起登場，預期有550攤位、150家廠商參展，其中今年參展的淨零轉型相關企業翻倍成長，還有來自全世界淨零碳排的優良解決方案也將登台展示。

「2024智慧城市論壇暨展覽」台北展區今天起至22日於台北南港展覽館展出；高雄展區緊接於21日至23日在高雄展覽館登場。

高雄市研考會資訊中心今天新聞稿指出，高雄展區預期將有550攤位、150家廠商參加展覽，其中今年參展的淨零轉型相關企業翻倍成長，並將首創舉辦第1屆「國際城市級氣候峰會（CityCOP）」探索數位科技促進淨零轉型。

屆時將邀集來自全世界4大洲10多國及國際重要城市組織ICLEI、WeGO、CityNet等國際外賓共襄盛舉，還有來自全世界淨零碳排的優良解決方案也將登台展示。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄從工業城市轉型為高科技城市，全方面發展智慧淨零雙軸轉型相關解決方案，更著眼於搶占淨零蘊含的無限商機，智慧城市展是最佳展示平台，將積極媒合企業與國際城市，整合系統邁向國際市場。

今年智慧城市創新應用獎，高市府獲得2個獎項，分別為「突破傳統交控思維，打造新一代智慧運輸系統」及「大數據AI科技輔導~智慧毒防系統~全國首創科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」。

高市府今年以「智慧淨零，韌性高雄」主題參展，在高雄展示25項高雄智慧淨零系統整合解決方案，包含新一代智慧運輸系統、農來訊及雄健康、智慧毒防系統、智慧水利監測密網等，展現邁向智慧永續韌性的未來願景。