【重磅快評】林右昌出一張紙 陳其邁勉強配合一次？

高雄市府本月13日公告標售12筆建地，原定27日開標，昨天臨時喊卡。地政局解釋，內政部來文希望土地提供興建社宅等公益使用，議員批作業兒戲；其實，內政部此舉不難解讀和台中市府上波標售抵費地有關，充滿了濃濃政治味。不過，高雄市府這次勉為其難配合，下次就說不準了，內政部還是要有全盤性的作法才行。

高雄市府地政局每季都會標售土地籌措重劃區開發經費，這也是各縣市行之有年的作法。最近的爭議是內政部長林右昌對台中市府標售「第13期大慶市地重劃區」及「第14期美和庄市地重劃區」123筆抵費地有意見，認為恐帶動地價房價上漲，並建議作為興建社宅用地，但未被台中市府接受，理由是台中市興建的社宅達標，而且地價均經評議委員會和重劃委員會評定。

當時外界拿台中和高雄作比較，認為林右昌只關注台中市標售抵費地，對高雄市定期標售土地則視而不見。這次內政部行文高雄市府「擋下」第一季的土地標售，地方感覺被突襲，難免產生政治聯想，認為內政部刻意而為，矛頭還是對準台中市府。

這次高雄市公告標售的12筆建地，底價達19億4660萬餘元，其實金額不算是最高的一次，但因地段良好，吸引不少建商及民眾躍躍欲試、準備投標。根據地政局說法，內政部的公文是14日下班時間前送達，地方收到中央公文只能配合。

中央出手，地方配合，看似理所當然，但其中卻有不少貓膩。首先是，內政部來函希望地方配合行政院會通過「提升社宅用地供給精進措施」，留設土地供興建社宅使用。但問題是，行政院是去年底就通過這個精進措施，而且內政部和台中市府為社宅用地互槓的新聞鬧這麼大，也把高雄市扯進來，高雄市府仍於13日公告標售，難道是想「偷渡」？

再者，高雄市府都已經公告5天，內政部突然來文「建議」土地供作社宅等公益使用，市府馬上同意，取消標售作業。這個動作不僅讓著手準備投標的建商與民眾扼腕，外界更要問：地政局有評估這12筆土地都適合作社宅等公益使用嗎？如果沒有，這個決定會不太草率？

第三，各縣市推動社宅的進度不一，若高雄市府提供的數據可信，早在去年8月，高雄市社宅興建戶數就超過1萬2千戶，市長陳其邁聲稱年底來到1萬8多戶，達成率122%，成長率居六都之冠。如果成績這麼耀眼，市府大可向內政部據理力爭，怎麼來一紙公文就轉向，難道社宅成績單沒有陳市長口中說得那麼亮麗，才要找更多的地來蓋社宅？

其實，依據平均地權條例規定，抵費地標售是為回收開發區成本，全國作法一致，地方也必須依法辦理公開標售才有辦法償還開發費用成本及減輕貸款利息壓力。如果內政部這麼想推社宅，就該拿出具體可行的辦法，不能只想以道德勸說限制地方標售抵費地，又不幫地方解決財源困難。又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，只會出一張纸，是解決不了問題的。