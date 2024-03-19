高雄茄萣大排上游段欄杆整建 預計7月完工

高雄茄萣大排港埔三街至茄萣路最上游兩側護岸欄杆老舊環境不佳，市府水利局今年爭取預算辦理欄杆整新及環境整理；經與地方溝通及修正，改善工程於近日開工，預計7月完工。

水利局向水利署爭取新台幣900萬元辦理港埔三街至茄萣路欄杆美化改善工程，經數次說明會與地方溝通及修正，改善工程近日開工，預計7月完工。

水利局今天新聞稿表示，茄萣大排兩側是當地民眾生活重心區域，但是大排周邊欄杆及橋梁因年代老舊，安全性及美觀度不佳，影響市容觀瞻，因此水利局陸續辦理大排周邊環境改善。

水利局說，市府很重視茄萣地區建設，近年來不遺餘力改善環境，特別是茄萣海岸線整治，歷經7年完成，加上近3年茄萣大排周邊環境改善工程，讓茄萣地區煥然一新。

此外，串聯興達漁港、情人碼頭等景點，融入燒王船等傳統民俗，也帶動地方觀光產業，讓茄萣傳統漁村蛻變，成為北高雄安全又有魅力的觀光地區。