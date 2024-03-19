被搶還要拍照？學生遭獼猴搶食可補助100元 中山大學新措施掀論戰

中山大學每年10月至隔年3月，柴山上的獼猴因季節性食物短缺會下山覓食，使得山區宿舍、校舍常發生獼猴掠食事件。校方近日公告「獼猴掠食補償學生試辦措施」，在校生若購買校內店家遭獼猴搶食，提出證據後能獲補償每餐100元，民眾認為此舉可能造成濫用，學生也質疑「被搶當下還要拍照？」專家指出，校方立意良善，但根本辦法仍是「食物不外露」。

中山大學近日張貼公告表示，為避免學生因獼猴掠食而導致受傷或權益受損，2月起至7月底，只要在校生食物被搶，學生可以申請補償實際被搶的餐食費用，每人每餐上限為100元，該措施僅適用學生購買校內指定店家食物：校方表示，如學生遇獼猴掠食，應優先確保自身安全，立即放棄食物，立即拍照或攝影為被搶證明，並前往校內店家再購買餐食，索取發票及收據。

校方呼籲「猴以食為天、食物不外露」，學生應將重要物品放入隨身後背包內，不拿食物、提袋、塑膠袋、紙袋，就能避免獼猴拿取，如果東西不小心被拿走，不要攻擊或追趕獼猴，因為基於野生動物本能，獼猴會跑得更遠，應是在原地等候，若被拿走的物品內沒有食物，獼猴翻完後就會丟棄。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，可以理解中山大學校方作法的立意良善，希望學生可以跟獼猴和平共處，但她強調避免人猴衝突的基本原則仍是「把食物收好」，和避免使用紙袋、塑膠袋，擔心學生會因為校方的補償措施，忽略避免食物外露的原則，反而引發更多的人猴衝突。

中山大學新措施一公開，在網路上引起討論，有人認為補助費用可能遭濫用，「好奇學校會記會不會瘋掉，三不五時就有人申請」、「被搶當下還要拍照，照片是否可能造假」、「可能有學生會假裝被搶，校方如何辨識過濾很重要」；也有學生認為校方這樣做很暖心，「德政，應該早20年推出的」。