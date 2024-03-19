高雄女用餐吃到未熟生雞肉 心理陰影大晚上做惡夢

高雄有女子在臉書爆廢公社發文，指出在岡山區某連鎖咖啡店，吃到不熟的生雞肉，感到十分噁心，甚至晚上還做惡夢。衛生局表示，該店雞肉未煮熟，研判可能是退冰不完全、加熱時間不足所致，已責令業者改善，否則將依《食安法》開罰6萬元。

該女子表示，餐點中只有皮熟的生雞肉，很像從冰箱直接拿生雞肉放嘴巴嚼一樣，當下一陣噁心，晚上還夢到從冰箱拿生雞在啃，至今仍無法去想去看甚至去吃雞肉，心理陰影好大。

高雄市衛生局派員前往稽查，發現有清潔用品未專區放置、飲料桶未離地放置等缺失。針對雞肉未煮熟，研判可能退冰不完全以及加熱時間不足所致，已責令業者依《食品良好衛生規範準則》落實食材烹煮溫度及時間監測，屆期未改善將依《食安法》處6萬元罰鍰。