麥溝摸啊！遊客頻碰拼板舟拍照犯禁忌 蘭嶼人籲尊重傳統

春節過後，蘭嶼各部部落飛魚季陸續展開，近日有遊客進入港區和拼板舟合照，甚至有遊客碰拼板舟觸犯禁忌，蘭嶼鄉民呼籲遊客尊重蘭嶼傳統。

日前有20幾名遊客前往東清部落，看到港區內停放拼板舟，於是進入拍照，女遊客還直接碰觸拼板舟，鄉民看了很生氣。

鄉民表示，當時遠遠看到來不及制止，3月進入飛魚祭，一直到6月初，都禁止非男性族人靠近或碰觸拼板舟，尤其是女性，更是連碰都不能碰，避免出海捕魚，帶來不好的事，遊客不知情就算了，連導遊也沒有制止，絲毫不尊重在地文化。

當地縣議員黃碧妹接受中央社記者電話訪表示，蘭嶼拼板舟除了制造困難，也是族人捕捉飛魚的工具，等祭典過後，才會開放觀光，甚至進行海上體驗。除傳統文化不得碰觸外，也是怕船體受損，2年前就有遊客把船槳坐斷讓族人氣憤，「難道互相尊重很難嗎」。

根據台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會出版的「招飛魚季文化」一書，提醒遊客飛魚季期間的禁忌，包括禁止隨意碰觸和乘坐拼板舟、部落灘頭禁止垂釣和浮潛深潛、不要詢問他人出行目的、勿從曬飛魚架下方經過、禁止攜帶橘子前往灘頭、拍攝前事先徵詢同意等。

2月底開始，長達4個月的飛魚季，正好也是蘭嶼觀光旅遊季節，遊客在登島前，對小島要有初步認識，避免無心觸犯當地習俗，讓旅行留下不完美的回憶，遊客最常犯的錯誤是觸摸拼板舟拍照，以及闖入曬飛魚庭院，造成漁夫運氣不佳。