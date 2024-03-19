影／不滿中央杯葛建金廈大橋公投案 陳滄江揚言號召上街頭

金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江今天上午開記者會，針對該會提案發起的「為了提升金門經濟發展，身為一個金門縣民，你是否同意興建金廈大橋」公民投票案，遭中央部會業管單位違反行政程序法及公投法，一直刻意杯葛，這種藐視民意的蠻橫作風，他表達強烈抗議，揚言要號召旅外金門鄉親一起走上街頭抗議。

陳滄江偕同金廈大橋建設推動促進會常務理事林金量今天上午9點半召開記者會，陳滄江表示，該會去年9月20日完成734份連署，送達金門縣府並移轉行政院，但行政院未依規定在期限內函復該會，遲至2月19日才函復縣府，縣府遲至3月5日才將內政部駁回理由函復該會。

陳滄江提到，最近發生的大陸漁民越界捕魚釀2死，引發兩岸關係緊張，由金門來進行金廈大橋的公投，不論結果如何，正可以向對岸適時丟出和平的橄欖枝，一如過去的小三通、通水、通航，有其意義。

陳提到，內政部駁回該會的理由簡述如下:「…公投是否屬於地方自治事項，應視『興建金廈大橋』貴縣是否有權作最終決定並完全自我執行與負責，因金廈大橋旨揭公民投票提案理由，是聯繫金門地區與大陸橋樑，興建與否涉國防安全與軍事戰備，依憲法規定，屬中央權責」；又指「公投法係採法律效力的公民投票，地方自治事項係屬地方有權作最終決定並完全自我執行與負責，可由地方自治團體自主決定事項」。

陳滄江提到，以過去「離島博弈公投」為例，連江縣最後以1795票，57.23%的比例通過博弈，如果「地方自治事項係屬地方有權作最終決定並完全自我執行與負責，那連江通過了博弈公投，但是博弈在馬祖落實了嗎？

他認為，連江縣的「離島博弈公投」只是諮詢性公投，金廈大橋公投若沒有中央的法律基礎支持，對國家整體國安有何威脅?陳氣憤指出，執政黨過往在台灣的民主發展史上一直追求公投的普世價值，如果今天要2300萬台灣同胞來決定金門12萬人未來的發展，這與將台灣的前途，交由大陸14億人口來公投決定有何差異?