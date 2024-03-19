聽新聞
test
0:00 / 0:00

志工修繕火燒屋 助身障母子回家

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

萬丹鄉郭家母子3人都是身障人士，3月8日暗夜惡火燒毀住家無家可歸。伊甸安居修繕團曾幫助郭家修房子，昨二度出任務，志工群及議員洪宗麒都來幫忙，合力幫忙清理災後環境及募集物資，盼讓郭家母子早日重返住處，安心居住。

郭母帶著37歲及35歲兒子生活，2年多前，伊甸基金會社工訪視發現居家環境惡劣，申請修繕服務。伊甸安居修繕團曾幫忙修補三合院屋頂、主堂客廳及天花板，另更新臥室電線，屋內重新油漆。

3月8日深夜，疑因電器老舊引發無情大火，燒毀屋內所有家具及物品，困苦家境雪上加霜。

得知郭家困境，伊甸安居修繕團募集家電、家具，召集「羅賴把」10名志工協助清掃家裡，粉刷室內天花板及牆面，並媒合專業團隊，進行電路管線整理。

伊甸無障礙住宅發展中心主任沈秉諭說，老屋背後潛藏許多問題，整體房屋結構脆弱，電線、管路老舊，若不當使用電器，容易導致跳電，甚至引發火災，應該定期檢修、更換。

伊甸基金會表示，火災發生後，啟動社政臨時照顧資源緊急安頓兩兄弟，讓兩兄弟暫時有臨時居住所。議員洪宗麒團隊、屏東縣花木蘭文化產業發展協會合力清掃家園，約兩周時間可完工。

兄弟 團隊 天花板

延伸閱讀

屢鬧血荒...企業募「熱血」 盧秀燕力挺：盼1萬袋達標

伊甸安居號召志工清掃火燒屋 為身障母子修繕家園

陳俊翰律師是誰？身障平權鬥士離世：好的社會是能追求理想 「不被障礙所限」

身障律師陳俊翰2月27日告別式 竹市府打造無障礙設施

相關新聞

機車闖高雄綠園道 警研議設車擋

鐵路地下化後，舊鐵道空間闢建15公里的綠色景觀園道，規畫人行道與自行車道，單車可以從左營騎到鳳山，但常有機車闖入，甚至逼...

壽山藤蔓遭砍斷 自管處：已觸法

高雄壽山為珊瑚礁石灰岩地質，不少本土種藤本植物有助增加喬木在珊瑚礁地質上的穩固性，但上周起大量山徑附近的藤蔓遭人砍斷，國...

志工修繕火燒屋 助身障母子回家

萬丹鄉郭家母子3人都是身障人士，3月8日暗夜惡火燒毀住家無家可歸。伊甸安居修繕團曾幫助郭家修房子，昨二度出任務，志工群及...

99歲老里長離世 家屬擬捐出獎章

高雄市新興區德生里前里長楊山林服務鄉里超過半世紀，卸任後移居苓雅區，20年來天天往返故居服務不中斷。年近百歲的楊山林去年...

全台首創！城市工務管理導入AI決策 高雄智慧城市展搶先體驗

2024高雄智慧城市展21日起一連3天舉行，高雄市工務局將展示全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第1期)，透過成果...

高雄機車騎上綠園道影響行人安全惹怨 警方：加強取締

高雄鐵路地下化後，市府利用舊鐵道空間闢建綠園道，規畫人行道與自行車道，但常有機車違規闖入。高雄市警局表示，會加強取締並研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。