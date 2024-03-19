志工修繕火燒屋 助身障母子回家

萬丹鄉郭家母子3人都是身障人士，3月8日暗夜惡火燒毀住家無家可歸。伊甸安居修繕團曾幫助郭家修房子，昨二度出任務，志工群及議員洪宗麒都來幫忙，合力幫忙清理災後環境及募集物資，盼讓郭家母子早日重返住處，安心居住。

郭母帶著37歲及35歲兒子生活，2年多前，伊甸基金會社工訪視發現居家環境惡劣，申請修繕服務。伊甸安居修繕團曾幫忙修補三合院屋頂、主堂客廳及天花板，另更新臥室電線，屋內重新油漆。

3月8日深夜，疑因電器老舊引發無情大火，燒毀屋內所有家具及物品，困苦家境雪上加霜。

得知郭家困境，伊甸安居修繕團募集家電、家具，召集「羅賴把」10名志工協助清掃家裡，粉刷室內天花板及牆面，並媒合專業團隊，進行電路管線整理。

伊甸無障礙住宅發展中心主任沈秉諭說，老屋背後潛藏許多問題，整體房屋結構脆弱，電線、管路老舊，若不當使用電器，容易導致跳電，甚至引發火災，應該定期檢修、更換。

伊甸基金會表示，火災發生後，啟動社政臨時照顧資源緊急安頓兩兄弟，讓兩兄弟暫時有臨時居住所。議員洪宗麒團隊、屏東縣花木蘭文化產業發展協會合力清掃家園，約兩周時間可完工。