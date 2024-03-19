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壽山藤蔓遭砍斷 自管處：已觸法

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄壽山為珊瑚礁石灰岩地質，不少本土種藤本植物有助增加喬木在珊瑚礁地質上的穩固性，但上周起大量山徑附近的藤蔓遭人砍斷，國家自然公園管理處研判是藤蔓纏繞樹木，山友擔心藤蔓遮蔭樹冠層，或是誤認為外來入侵種而移除，強調山區域內禁止採折花木，最高可罰3千元。

壽山有126種以上藤本植物，國家自然公園管理處近日發現北壽山龍泉寺登山步道旁有7處藤蔓遭砍，因橫切面平整，判斷是遭人為砍伐。遭砍的原生種藤蔓種類多種，包括扛香藤、武靴藤等，不局限只有市場上流通的菊花木，位置鄰近步道不會影響通行，推測是山友擔心藤蔓遮蔭樹冠層，或誤認為外來入侵種才擅自移除。

自管處副處長劉守禮表示，多次颱風侵擾中發現，原始林的風倒木比人工林的倒木少，藤本植物具一定重要性。部分原生種藤本植物是寡食性蝶類的食草，例如小紫斑蝶與盤龍木，藤蔓為野生動物提供食物來源。

中山大學生物科學系助理教授張楊家豪指出，若壽山有移除外來種需求，會由市府與專家擬定計畫執行，民眾不應擅自砍斷藤本植物，雖有文獻指出藤本植物生長過快會影響其他樹木，但若是原生種植物就不該干預生態平衡。

自管處強調，已張貼公告提醒此舉違反國家公園法第13條第4款「採折花木」，初犯罰1500元，第2次以上罰款3千元。

山友 珊瑚 罰款

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