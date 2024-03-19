機車闖高雄綠園道 警研議設車擋

鐵路地下化後，舊鐵道空間闢建15公里的綠色景觀園道，規畫人行道與自行車道，單車可以從左營騎到鳳山，但常有機車闖入，甚至逼嬰兒車讓道。議員認為，綠園道多處路段標示不明，還有亂丟垃圾、街友進駐等亂象，應通盤檢討。市警局表示，將研議車擋等設施管制車輛進入，並增加公告牌面，維護行人安全。

綠園道涵蓋5個行政區及10座車站，網友抱怨，近日在鼓山車站段看到5輛機車在綠園道奔駛，乾脆鋪柏油讓機車通行。台鐵科工館、內惟廣場、鳳山火車站路段都有類似情況。

記者實地觀察，許多機車騎上綠園道，翠華路南端連結鐵路街20巷處，不少機車抄捷徑穿越人行道，10分鐘多達10多輛機車，機車不時與行人及自行車交織而過，車上還載小朋友。

家住台鐵內惟站附近的林小姐說，美明路無法穿越連接翠華路，許多機車族不想繞道中華路或美術北三路，直接騎上綠園道，真的很危險。

議員鍾易仲指出，綠園道過去是鐵路，長年阻隔無法利用，市府應先調查居民需求，盤點商業活動、青創基地、運動設施、社區活動空間、友善高齡設施，建議擬定綠園道自治條例積極管理。

議員李雅慧認為，有些機車族可能貪圖方便進入，但也有人沒看見指引誤闖，光靠警方取締很困難，道路告示或路障應該要更完善。

高雄市工務局公園處負責植栽維護及硬體設施，汽機車違規由警方處理。市警局交通大隊回應，去年至今共取締綠園道違規3945件，其中鼓山警分局取締399件，未來加強稽查取締及宣導。

此外，有網友建議，綠園道部分路段太長，兩端路口距離太遠，騎士趕時間只能「被迫」穿越，希望打通一些路口，方便車輛通行。

樹德科技大學流通管理系副教授陳佳宏表示，綠園道的定位就是社區道路，應以行人及自行車為主，當初設計時就已納入交通考量，若再增加路口，將會切割園道的完整性並增加道安風險。