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全台首創！城市工務管理導入AI決策 高雄智慧城市展搶先體驗

中央社／ 高雄18日電
「2024高雄智慧城市展」將於本月21日至23日在高雄展覽館登場，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。聯合報資料照片
「2024高雄智慧城市展」將於本月21日至23日在高雄展覽館登場，展示內容包括5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。聯合報資料照片

2024高雄智慧城市展21日起一連3天舉行，高雄市工務局將展示全台首創韌性城市工務管理暨決策輔助平台(第1期)，透過成果示範場域，讓民眾實際體驗5D韌性城市數位創新科技。

2024高雄智慧城市展21至23日在高雄展覽館舉行。工務局今天新聞稿說明全台首創「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」(第1期)，平台委託國家地震工程研究中心首次導入5D平台、數位孿生、大數據與AIoT等技術。

工務局資訊室表示，以左營區華夏大中路口、榮總大中路口及高楠霞海路口形成的1.5平方公里三角形區域，以及六龜區高133線3k+800~4k+250的新建橋樑作為成果示範場域。未來逐步涵蓋高雄市所有範圍，提供市府在工務管理與城市治理決策輔助。

工務局局長楊欽富說，平台整合既有子系統及跨局處IoT資訊，包括建物結構安全監測、地下管線資訊、道路挖掘路證與即時施工影像、智慧路燈、建物碳與水足跡計算與監測、建物建造資料、重大工程資料、民族路共同管道、防救災重要道路地震阻斷風險分析、邊坡橋樑監測，以及水利局建置的都市淹水感知器。

不僅結合空拍3D實景、光達3D點雲及3D建築模型，更導入AI智慧決策創新技術，以打造出高雄市城市數位孿生平台(Digital Twin Platform)為目標，進而提升工程管理效率、強化智慧決策技術，有效應用工務局防救災應變策略與解決方案。

平台更融入「建物淨零碳排」、「建築結構安全」等與民眾生活息息相關兩大課題。前者與高雄榮總醫院合作，選定急診大樓建物為示範場域，透過智慧水錶與電錶監測用水與用電量後計算碳排量，提供醫院擬定節能減碳方案。後者在建物安裝加速度計，用以監測建物振動頻率，在地震過後可即時知道建物損壞程度，並依結果規劃出最佳災害救援路線。

地震 淹水 高雄市

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