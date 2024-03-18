高雄機車騎上綠園道影響行人安全惹怨 警方：加強取締

高雄鐵路地下化後，市府利用舊鐵道空間闢建綠園道，規畫人行道與自行車道，但常有機車違規闖入。高雄市警局表示，會加強取締並研議設置車擋等設施。另有民眾認為部分路段穿越路口太少，希望增設穿越道，但交通專家認為會增加道安風險。

高雄綠園道從左營到鳳山長15.37公里，是市民步行騎自行車的休憩空間。因常有機車騎士闖入，近日有網友在PTT發文，他在鼓山區公所到鼓山車站段的綠園道，同時看到5台機車奔駛，讓他感到憤怒。

他寫道，「曾經看到推嬰兒車的人要被迫讓道讓機車騎過去的情形，這個問題這兩三年已經反映過無數次…所以我在人行道上還要像走馬路一樣擔心前後的機車會不會撞上我？還期待有一天可以擺脫行人地獄嗎？乾脆鋪柏油路好啦！」

記者實地探查，的確有許多騎士直接騎車穿越鼓山綠園道，最嚴重的是翠華路南端連結鐵路街20巷處，騎士為了抄捷徑直接穿越人行道，不到10分鐘就有10多輛機車，與行人及自行車交織而過，有人還載著小朋友。

網友表示，台鐵科工館、內惟廣場、鳳山火車站也都有相同的情況，已見怪不怪了。家住台鐵內惟站附近的林小姐說，因美明路無法穿越連接翠華路，許多騎士不想繞路中華路或美術北三路，就直接騎上綠園道，真的很危險。

高雄市工務局說，市府2021年11月已邀集相關單位釐清綠園道權責處理，植栽維護及硬體設施由工務局公園處維管，汽機車違規行駛或停車由警察局依《道路交通管理處罰條例》處理。

市警局交通大隊回應，去年至今共取締綠園道違規3945件，其中鼓山警分局取締399件。未來除了加強稽查取締及宣導，近期也會邀集交通工程等單位會勘，研議設置實體設施或其他方式管制車輛進入，並增加公告牌面，維護行人通行安全。

國民黨議員鍾易仲指出，綠園道過去是鐵路，長年阻隔居民無法利用，市府應先調查居民需求，思考是否引入咖啡店等類商業活動，或青創基地、運動設施、社區活動空間、友善高齡設施，並擬定綠園道自治條例，思考土地再生機制，積極管理這個場域。

民進黨議員李雅慧則認為，目前在綠園道路牌告示、路障等硬體設施需要通盤檢討，有些機車族可能貪圖方便進入，但也有人沒看見指引誤闖，光靠警方取締很困難，相關設施應該要更完善。

也有網友認為，有些綠園道路段太長，兩端路口距離太遠，騎士趕時間只能「被迫」穿越。家住科工館附近的黃先生說，從大順路到高速公路段的綠園道長1公里，中間沒有任何路口可穿越，希望市府能打通一些穿越道，方便園道兩側車輛通行。

市府工務處回應，綠園道是依據都發局《土地使用管制要點》、《都市設計基準》及《市區道路及附屬工程設計規範》，考量防災、救災等需求設計建造，現有40處穿越道，其中17處是新開設的穿越道。