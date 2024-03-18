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綠園道機車違規闖入 高警1年來取締近4000件

中央社／ 高雄18日電

高雄鼓山「綠園道」出現機車違規闖入人行道，引發市民反彈，憂心危及行人安全。高雄市警方過去一年多共取締3945件，將與工務局等單位研議增設管制設施。

當地張姓市民表示，綠園道路平又寬大，機車騎上人行道狀況層出不窮，不少騎士貪圖方便與人爭道，車輛無預警從身旁經過真的很危險，希望相關單位嚴加控管，維護市民行的安全。

依高雄市警局交通警察大隊統計，自民國112年1月至今年3月17日共取締3945件，其中，鼓山警分局取締399件。針對機車騎上綠園道違規取締，將由工務局、交通局邀集沿路區公所、各警分局會勘，研議包括設置實體設施或其他工程方式管制車輛進入，並增加公告牌面，避免機車駛入，危及行人安全。

高雄市鼓山警分局表示，綠園道「專供行人及慢車通行」通道，不是提供機車通行車道。對於機車違規依法可處新台幣600至1800元罰款，提醒民眾勿將機車行駛於綠園道，避免危害行人安全。

高雄市政府工務局資料，高雄鐵路地下化完工後，騰空全長15.37公里鐵路廊道，規劃為「園道」提供市民休憩運動環境。共分3個計畫區，包含左營計畫區（崇德路至明誠四路）、高雄計畫區（明誠四路至大順三路）、鳳山計畫區（大順三路至大智陸橋），計畫整體已於110年8月底完工並開放民眾使用。

交通違規 人行道 機車騎士 行人 高雄市

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