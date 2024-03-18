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嘉縣府推無人機大聯盟 建立自主化量產生產線

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
昶瑞機電向來賓介紹公司無人機相關產品。圖／嘉義縣政府提供
昶瑞機電向來賓介紹公司無人機相關產品。圖／嘉義縣政府提供

配合中央無人機重點產業政策，嘉義縣政府籌組無人機供應鏈大聯盟，無人機廠商今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心發表高荷重無人機動力模組新品，並與日本載人飛行車業者SkyDrive、台灣大型無人機系統商新樂飛無人機公司合作，建立自主化量產生產線，持續發展載人無人機或供應關鍵模組給其他大型機型廠商。

無人機廠商昶瑞機電創立於2011年，主要研發直流馬達吊扇設計、研發、製造及銷售，近年技術轉型，開發大型旋翼機用動力馬達與電調技術，讓馬達與電調比同級產品具備更高拉力與防水防塵效果。近年除了與SkyDrive、新樂飛合作，同時與中鋼、大亞組成策略性供應鏈，為無人機供應鏈大聯盟揭開序幕。

總經理楊偉成指出，縣府提供許多指導與協助，公司將會持續研發無人機動力模組，為無人機供應鏈大聯盟盡一份心力，同時也會為年底的AIot展「壯臺灣（Drone Taiwan）」專區做好準備。

縣政經濟發展處長江振瑋表示，亞創中心已有40家產官學研進駐，成為國內無人機產業重要聚落，由於烏俄戰爭因素，讓無人機「去紅供應鏈」議題在國際持續發燒，迄今已有近20個國家單位或團隊來訪亞創，希望透過台灣在IT與製造業的優勢，為去除紅色供應鏈提供最佳解方，同時促進國際無人機產業合作。

江振瑋指出，縣府正在籌組無人機供應鏈大聯盟，串聯相關廠商，包含高荷重動力模組（昶瑞），馬達（力山、 六俊）與引擎（台擎、佶宏、中陽實業），將在5月舉辦大型論壇，10月偕廠商參加南港AIoT展，打造「壯臺灣（Drone Taiwan）」專區，透過亞創中心鏈結國際訂單與國內產能，讓無人機產業能真正達到國產國造。

嘉義縣政府推無人機供應鏈大聯盟，昶瑞機電辦新品發表會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府推無人機供應鏈大聯盟，昶瑞機電辦新品發表會。圖／嘉義縣政府提供
無人機廠商昶瑞機電辦說明公司產品。圖／嘉義縣政府提供
無人機廠商昶瑞機電辦說明公司產品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 日本

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