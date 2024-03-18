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屏東書院園區禁餵鳥類及野生動物 民政處：最高罰6千
屏東書院園區（屏東孔廟）2022年整修竣工，綠地空間煥然一新，吸引不少自然生態鳥類棲息，但近來有些民眾餵食野鴿、禽鳥及野生動物等，影響生態平衡。屏東縣府為維護公共環境衛生，宣布即日起禁止在園區內餵食禽鳥及野生動物，違者開罰新台幣600至6000元。
民政處表示，許多愛心民眾常在園區內餵養禽鳥，但餵食的行為，影響野生動物求生本能、造成部分物種大量繁殖，也引發各種生態、環境衛生髒亂，為維護生態平衡，縣府持續宣導「不餵食才是對生態最好的方式」，也呼籲民眾勿再於園區內餵食禽鳥及野生動物。
民政處呼籲，請民眾發揮公德心、勿亂餵或意丟棄殘食，為讓民眾更加了解，會請屏東書院管理人員張貼公告加強宣導，禁止餵食，並在巡邏時對園區內民眾提醒公告內容及罰則，若發現民眾仍有餵食行為，即起依屏東縣公園管理自治條例，開罰600至6000元，盼能保護自然生態的發展，維護園區整體美觀。
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